Minibüs sürücüsü kızını ezdi

Ardahan’ın Posof ilçesinde gerçekleşen olayda evli ve 2 çocuk babası T.K., kendisine ait minibüsle kapının önünde dönüş yapmak istedi. Bu sırada evden çıkarak babasının arkasından gelen küçük kızı H., aracın tekerlekleri altında ezildi.

Kızını ezdiği fark eden baba T.K. ile köy muhtarı olan eşi S. K. sinir krizleri geçirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı