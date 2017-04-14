Minibüs sürücüsü kızını ezdi
Ardahan’da 36 yaşındaki T.K, kendisine ait minibüsle 2.5 yaşındaki kızı H.K’yı fark edemeyip ezerek ölümüne neden oldu.
- DHA
Ardahan’ın Posof ilçesinde gerçekleşen olayda evli ve 2 çocuk babası T.K., kendisine ait minibüsle kapının önünde dönüş yapmak istedi. Bu sırada evden çıkarak babasının arkasından gelen küçük kızı H., aracın tekerlekleri altında ezildi.
Kızını ezdiği fark eden baba T.K. ile köy muhtarı olan eşi S. K. sinir krizleri geçirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.