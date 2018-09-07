Minibüsün çarptığı ayı telef oldu

<p> Alınan bilgiye göre, Nuri Vural yönetimindeki 50 LG 779 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan karayolunun Gökdin köyü mevkisinde yola aniden çıkan ayıya çarptı. Ayı, olay yerinde telef oldu.</p> <p> Telef olan ayı vatandaşların yardımıyla yol kenarına alındı.</p>
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