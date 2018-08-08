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Minibüsün içerisinden 5 büyükbaş kurbanlık çıktı

Adıyaman’da trafik polisleri tarafından durdurulan minibüsün içerisinden 5 büyükbaş kurbanlık çıktı.

  • İHA
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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı.
 
Ekipler Atatürk Bulvarı'nda yaptıkları denetimde durdurdukları bir minibüsün içerisini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
 
Koltukları dahi sökülmeyen minibüsün içerisinde 5 büyükbaş hayvan olduğu görüldü. Minibüsü gören polisler “Bu kadarına da pes” dedi. Trafik polisleri kurbanlıkların sahibine bin TL para cezası keserken, minibüsü trafikten men etti.

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