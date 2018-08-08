Minibüsün içerisinden 5 büyükbaş kurbanlık çıktı
Adıyaman’da trafik polisleri tarafından durdurulan minibüsün içerisinden 5 büyükbaş kurbanlık çıktı.
- İHA
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı.
Ekipler Atatürk Bulvarı'nda yaptıkları denetimde durdurdukları bir minibüsün içerisini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Koltukları dahi sökülmeyen minibüsün içerisinde 5 büyükbaş hayvan olduğu görüldü. Minibüsü gören polisler “Bu kadarına da pes” dedi. Trafik polisleri kurbanlıkların sahibine bin TL para cezası keserken, minibüsü trafikten men etti.
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