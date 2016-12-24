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Minik Ece Su yardım eli bekliyor

Akciğerinde, kalbinde, beyninde problem olan Ece Su Kibar’ın acilen ameliyat olması gerekiyor. Uzun yıllar sonra ameliyat edecek doktor bulundu ama sefer de önünde maddi engel var. Ailesi bu yüzden yardım kampanyası başlattı.

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5 yıldır Ece Su'nun tedavisi için doktor arayan aile, nihayet doktoru buldu fakat, bu sefer de maddiyat engeline takıldı. Ameliyat için gerekli para toplanmazsa küçük Ece Su hayatını kaybedebilir. 
 
Konjenital kalp, akciğer hastası olan küçük kızın kalbinde büyük, küçük sayısız delik bulunuyor. Ece Su'nun ameliyatı için Yunanistan'a götürülmesi gerekiyor.
 
 
Valilik onay verdi
 
 
Valilik yardım toplanabilmesi için gerekli izinleri Kibar ailesine verdi. İşte hesap numarası 
 
İŞ BANKASI KONYAALTI /ANTALYA ŞUBESİ 
HESAP NO:6213-0276468
İBAN NO: TR35 0006 4000 0016 2130 2764 68
ECE SU KİBAR 

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