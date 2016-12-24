Minik Ece Su yardım eli bekliyor Akciğerinde, kalbinde, beyninde problem olan Ece Su Kibar’ın acilen ameliyat olması gerekiyor. Uzun yıllar sonra ameliyat edecek doktor bulundu ama sefer de önünde maddi engel var. Ailesi bu yüzden yardım kampanyası başlattı.