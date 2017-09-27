Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Minik Zeynep gözyaşlarıyla uğurlandı

Türkiye'yi ağlatan saldırıda yaşamını yitiren 7 yaşındaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi Zeynep'in cenazesi, Balıkesir'de defnedildi. Kızı öldürülen acılı baba ayakta güçlükle durabildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Balıkesir'de okul yolunda silahlı saldırı sonucu annesi yaralanan ve kendisi de olay yerinde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Zeynep Seren Çeliksoy, son yolculuğuna uğurlandı. Zeynep'in acılı babası Feray Çeliksoy gözyaşlarına hakim olamazken, ayakta durmakta da güçlük çekti. 
 
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Beylikdüzü’nden Edremit’e geldiği ve ilk kez okula gitmek için yola çıktığı sırada Mehmet Salik Mumcu tarafından pompalı tüfekle vurulan Zeynep Seren Çeliksoy hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan annesi ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Dün hayatını kaybeden Çeliksoy bugün Balıkesir'de Paşaalanı Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Minik Zeynep'in babası Feray Çeliksoy ayakta durmakta güçlük çekerken, çok sayıda akrabası da gözyaşlarına boğuldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şanlıurfa’da inanılması güç kaza

Şanlıurfa’da inanılması güç kaza

Twitter kullanıcılarına müjde! 280 karakter oluyor

Twitter kullanıcılarına müjde! 280 karakter oluyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA