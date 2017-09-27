Minik Zeynep gözyaşlarıyla uğurlandı

Balıkesir'de okul yolunda silahlı saldırı sonucu annesi yaralanan ve kendisi de olay yerinde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Zeynep Seren Çeliksoy, son yolculuğuna uğurlandı. Zeynep'in acılı babası Feray Çeliksoy gözyaşlarına hakim olamazken, ayakta durmakta da güçlük çekti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Beylikdüzü’nden Edremit’e geldiği ve ilk kez okula gitmek için yola çıktığı sırada Mehmet Salik Mumcu tarafından pompalı tüfekle vurulan Zeynep Seren Çeliksoy hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan annesi ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Dün hayatını kaybeden Çeliksoy bugün Balıkesir'de Paşaalanı Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Minik Zeynep'in babası Feray Çeliksoy ayakta durmakta güçlük çekerken, çok sayıda akrabası da gözyaşlarına boğuldu.