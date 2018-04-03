Miraç kandili 2018 ne zaman Miraç kandili nedir mesajları nelerdir

2018 Miraç kandili ne zaman Miraç kandili nedir mesajları nelerdir? Sorularının yanıtları haberimizde yer alıyor. Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği, namazın farz olduğu Miraç Kandili heyecanla bekleniyor. Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAS) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir. Kelime anlamı olarak “isra”, gece yürüyüşü, gece yolculuk etmek, “miraç” ise yükselmek, yükseğe çıkmak anlamlarına gelmektedir. İsrâ ve Mirac hadisesi, Efendimizin (asm) peygamberliğinin on ikinci yılında, Mekke’de vuku bulmuştur. Diyanet İşlerinin dini günler takvimine göre Miraç kandili 13 Nisan 2018 Cuma akşamı idrak edilecek. Peki Miraç kandilinin önemi ve anlamı nedir? Miraç kandilinde hangi ibadetlerde bulunmak, hangi duaları etmek gerekir. 2018 yılında Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Yani 15 Mayıs Salı günü yatsı namazı sonrasında ilk teravih namazı eda edilecek. Sonrasında ise gece sahura kalkılacak.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Müslüman alemi için en değerli günlerden birisi olan Miraç Kandili'ne kısa bir süre kaldı. Bu önemli gece 13 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Yine dua ve ibadetler ile geçirilecek bugün de camiler dolup taşacak.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in (S.A.V) arşa doğru yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olarak bilinir. Çok geniş bir hadisedir. Bizim Miracı sadece tarihte kalmış bir hatıra değerlendirmemizden ziyade bu gecenin bize kazandırdıkları son derece önemlidir.

Bu gece içinde meydana gelen hadiseler ile sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bize hediyeler getirmiştir. Bunlardan bir tanesi 5 vakit namazdır. 5 vakit namaz Miraç gecesinde bütün Müslümanlara farz kılınmıştır. İkinci olarak Bakara Suresi'nin son 2 ayeti bu gece nazır olmuştur. Peygamber Efendimiz 'in ümmetinden şirk koşmadan, tevhit inancına bağlı kalarak hayatını devam ettiren ve ruhunu temsil eden insanların cennete gireceği müjdesi yine bu gece verilmiştir.

Miraç denilince aklımıza ilk olarak namaz gelir. Namaz bu gecenin insanlığı en büyük hediyesidir. Namaz sayesinde biz bir anlamda Rabbimiz ile buluşur ve 5 vakit kendimizi tazeleriz. 5 vakit namazımızı kılmak sureti ile ruhumuzu kirlerden, kötü huylardan arındırmanın fırsatını yakalamış oluruz. Müslüman için namaz kılmak bir ayrıcalıktır. Sevgili Peygamberimiz'in (S.A.V) namazdan ''gözümün nuru'' diye bahsetmesi çok anlamlıdır. Kur'an-ı Kerim'de ''Ey Rabbimiz, bize nesillerimizden, zürriyetlerimizden göz aydınlığı nesiller yetiştir'' diye dua cümlelerin bizlere öğretilmesi anlamlıdır. Dolayısıyla göz aydınlığı ifadesi Kur'an-ı Kerim'de çocuklar için, gençler için kullanılmıştır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) bu ifadeyi sadece namaz için kullanmıştır. Bu yüzden namazımız bizim gözümüzün nurudur, namazımız bizim Miracımızdır. 5 vakit bize yapılan davete icap etmektir.

2018 KANDİLLERİ

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

MİRAÇ KANDİLİNDE NELER YAPILMALI?

Miraç Gecesi ve gündüzünü şöylece ihya etmeye çalışmalıyız:

1- Miraç Kandili'nin gündüzünde oruçlu olmak ve kandili böyle karşılamak gerekir. Peygamber Efendimiz “Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb’in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur” buyurdu.

2- Salat ü selâm okumak.

3- Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz.

4- Namaz kılmak. Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Miraç gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar. Ayrıca tesbih namazı da kılınabilir. Ancak üzerinde kaza namazı bulunan kimselerin bu gibi mübarek gecelerde nafile namaz yerine kaza namazı kılmaları daha yerinde olur. Bu sebeple kaza namazı olan kimseler bol bol kaza namazı kılmalı ve bu gece kılınacak bütün nafile namazları, kaza namazı olarak niyetlenmeli ve öylece kılmalıdırlar.

MİRAÇ DUASI

Bu gece okunacak olan duaların ayrı bir anlamı vardır. Çünkü bu gece Hz. Muhammed'in (S.A.V) arşa doğru yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmiştir. İşte Miraç gecesi okunacak dua;

-"Yâ Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam, seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!"

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Rabbim bu gece semaya açtığınız ellerinizi geri çevirmesin. Dualarınız kabul, Miraç Kandil'iniz mübarek olsun.

Allah'ım bu gece yapacağız ibadetleri kabul eylesin. Bugün elinizi açarak ettiğiniz dualar kabul olsun. İnşallah. Hayırlı Kandiller

Senin ve ailenin Miraç Kandili mübarek olsun. Rabbim yapacağınız ibadetleri kabul etsin. Miraç Kandiliniz Mübarek olsun.

MİRAÇ'TA PEYGAMBERİMİZE VERİLENLER

Peygamberimiz’e (asm) Mirac'ta şu üç şey verildi:

Elli vakit namaz sevabına denk, beş vakit namaz verildi.

Bakara sûresinin son iki âyeti verildi.

Peygamberimiz’in (asm) ümmetinden olup da, Allah'a şerik koşmayanlardan mukhimat (büyük günahlar) bağışlandı.[31]

Nitekim bir hadiste bu hediyeler şöyle ifade edilmiştir: “…Miraçta Hz. Peygamber (a.s.m)’e şu üç şey verildi: Beş vakit namaz verildi, Bakara Suresinin son kısmı (Amenerresul) verildi ve bu ümmetten Allah’a şirk koşmadan ölen kimsenin günahlarının bağışlanacağı hususu (söz verildi).” (bk. Müslim, İman, 279).