Miraç ne demek 2018 Miraç Kandili ne zaman İşte Miraç Kandili ibadetleri ve duaları

Miraç Kandili tüm İslam aleminin iç derinliklerinde yükselmesine vesile olan günlerden biridir. 2018 Miraç Kandili nedir ne zaman olduğu ve Miraç Kandili önemi nedir nasıl ibadet edileceği tüm İslam alemi tarafından merak ediliyor. Üç ayların içerisinde yer alan ve Müslümanlar için önemli ibadet günlerinden biri olan Miraç Kandili için sayılı günler kaldı. Nisan ayı içinde idrak edilecek olan Miraç Kandili'nde Müslümanlar, camileri dolduracak ve ibadetler edecek. İslam dünyası için oldukça önemli olan üç aylar içinde idrak edilen Miraç Kandili, milyonlarca Müslüman tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bu mübarek günde ellerini semaya açacak olan Müslümanlar, bu günlerin feyzini kaçırmak istemiyor. Miraç Kandili, İslam alemi için önemi büyük kandil günleri arasında yer alıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselişini ifade eden bu gece, Müslüman alemi için büyük önem arz edecek. Bugünün yüzü suyu hürmetine ibadetler edilecek, eller semaya yükselecek. İşte Miraç Kandili ile ilgli merak edilenler...



Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in Mescid-i Haram'dan, önce Mescid-i Aksa'ya oradan da Allah (c.c) ile görüşmek için gökyüzüne çıktığı gündür.



Miraç Kandili, İslam dininde kutsal sayılan gecelerden biridir. Mübarek 3 aylardan Recep Ayının 27. Gününe denk gelen Miraç Kandili bu sene Miladi takvim olarak 3 Mayıs Salı günüdür. Bu gecede Peygamberimiz bir mucize olarak Mekke'deki Mescid-i Haram'dan, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ve oradan da göklerin İlahi derinliklerine doğru yükselip Cebrail'in bile giremediği Sidretül Münteha'yı geçerek ruhen ve bedenen Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmıştır. Bu olaya miraç ya da göğe çıkış denir.







Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir.



Bu olayın bahsi İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'da İsra Surelerinde geçer. "Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Haram'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir."(İsra :1)



Kuran'da Miraç'tan bahseden ayetler Necm Suresinde geçer; "Muhakkak ki o, O'nu bir başka inişte daha gördü. Sidretü'l Müntehâ'nın yanında. O'nun yanında da Me'va cenneti. O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı. Göz şaşmadı ve aşmadı. Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.(Necm suresi: 13-18)



MİRAÇ'TA NELER OLDU?



Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam Mescid-i Haramdan (Mekke'den), Mescid-i Aksâ'ya (Kudüs'e) ata benzer beyaz bir Cennet bineği olan Burak ile geldi. Kudüs'e gelmeden yol üzerinde Hz. Musa'nın makamına uğradı, orada iki rekât namaz kıldı, daha sonra Mescid-i Aksâ'ya geldi.



Bir rivayette Hz. İsa'nın doğduğu yer olan Betlaham'a uğradı, orada da iki rekât namaz kıldı. Ve bugün Kubbetü's-Sahra'nın bulunduğu yerden Muallak Taşının üzerinden Miraça yükseldi.



Semanın bütün tabakalarına uğradı. Sırasıyla yedi sema tabakalarında bulunan Hz. Adem, Hz. Yahya ve Hz. Îsa, Hz. Yusuf, Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. Musa ve Hz. İbrahim gibi peygamberlerle görüştü, Onlar kendisine “Hoş geldin” dediler, tebrik ettiler.



Bundan Sonra Hz. Cebrail ile birlikte imkân ile vücub ortası (kâinatın bittiği yer) Sidretü'l-müntehâ'ya geldiler. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam orada ikisi gizli, ikisi açıktan akan (Nil, Fırat) dört nehir gördü. Sonra hergün yetmiş meleğin ziyaret ettiği Beytü'l-Ma'mur'u ziyaret etti.



Hz. Cebrail'in buradan öteye gitmesi mümkün değildi. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam bundan sonra Refref adında bir vasıta ile zaman ve mekândan münezzeh (uzak) olan Cenab-ı Hakkın cemaliyle müşerref oldu.



Beş vakit namaz bu gece farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi de bu gecede verildi.







2018 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?



MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?



Üç ayların ilk ayı Recep ayının 27'nci gecesinde idrak edilen kutlu gece, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor. Miraç; Receb'in 27. gecesi… Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaratan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuk… Kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî buluşma…



“Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir bölümünü gösterelim diye, kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren/yolculuk yaptıran Allah’ın şânı yücedir. Gerçekten O, işiten ve görendir.” (İsra, 17/1) ayet-i kerimesinde de belirtildiği üzere âlemlere rahmet olarak gönderilen Resûl-i Ekrem Efendimiz başka bir manevî binitle, göklere çıkmıştır.



Hz.Muhammed (s.a.v.) birçok tecellilere mahzar olduğu Miraç, iki aşamalı olarak gerçekleşmiştir. İlki isrâ, ikinci aşama ise miraç olayıdır. Birbirini izleyen isrâ ve miraç olayı, Hz.Muhammed’in (s.a.v.) Medine’ye hicretinden bir buçuk yıl kadar önce 621 yılında Mekke’de meydana gelmiştir. İsrâ ve miraç, gece seyahati ve yüce makamlara yükselme anlamındadır.



1 – İsrâ Olayı



Arapça bir kelime olan İsrâ, “gece yürüyüşü, gece yolculuğu, geceleyin yürüme” anlamındadır. Hz.Muhammed’in (s.a.v.) hayatındaki önemli olaylardan olan isrâ olayı, Recep ayının 27. gecesi Kâbe’de uyuduğu sırada, vahiy meleği Hz.Cebrâil’in (a.s.) Yüce Allah’ın kendisini yüce katına davet ettiğini bildirmesiyle başladı. Hz.Muhammed (s.a.v.), Hz.Cebrâil’in (a.s.) rehberliğinde manevî binit Burak’la Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya gitmiştir. Miracın, Yüce Allah’ın sonsuz kudretiyle gerçekleşen Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya kadarki bu ilk bölümüne İsrâ adı verilir.



Miracın dünya üzerindeki ilk bölümü olan İsrâ olayı, başlangıcında yer aldığı için adını verdiği İsrâ Sûresi’nde, şöyle anlatılmaktadır: “Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir bölümünü gösterelim diye, kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren/yolculuk yaptıran Allah’ın şânı yücedir. Gerçekten o, işiten ve görendir.” (İsra, 17/1)



Hz.Muhammed (s.a.v.), Kudüs’te kısa bir süre kaldı. Bu sırada, Mescid-i Aksâ’da iki rekat namaz kıldı. Bundan sonra, Hz.Muhammed (s.a.v.) başka bir manevî binitle, göklere çıkmıştır.



2 – Miraç Olayı (Mi’râc-ı Nebî)



Arapça bir kelime olan Miraç, yükselme ve yükseğe çıkma anlamındaki“urûc”kelimesinden türeyen âlet/gereç ismidir. Miraç,“merdiven, yükselteç, asansör” gibi anlamlara gelir. Mescid-i Aksâ’dan başlayarak göklerin bütün tabakalarından geçip ilâhî huzura kadarki bölüme, Miraç denir. Hz. Muhammed (s.a.v.) göklerden sonra hiçbir insan veya meleğin erişemeyeceği yüce makamlara yükselmiştir. Varlıklar âleminin son noktası olan Sidretü’l-Müntehâ’ya kadar Cebrâil ile, daha sonrasına ise Refref adındaki manevî binitle gitmiştir. Beytü’l-Ma’mûr kendisine gösterilmiştir. Bundan sonra rabbinin huzuruna çıkan Hz. Muhammed (s.a.v.) bu sırada, nice sırlara, hikmetlere, nûrânî tecellilere mazhar olmuş, burada hiçbir aracı olmadan doğrudan vahiy almıştır.



Miracın sırlar dolu bu ikinci bölümüne, Necm Sûresi’nde şöyle işaret edilmiştir:“(Kur’an’ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrâil) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu. Sonra (ona) yaklaştı. Derken, sarkıp daha da yakın oldu. (Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. Böylece Allah, kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp, gözün gördüğünü yalanlamadı. (Şimdi siz) gördüğü şey hakkında, onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki, onu bir başka inişte daha görmüştü. Sidretü’l-Müntehâ’nın yanında. Me’vâ Cenneti, onun yanındadır. O zaman Sidre’yi, kaplayan kaplamıştı. Göz şaşmadı ve aşmadı (çakılıp kaldı). Andolsun ki o, rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü.” (Necm, 53/7-18)



Miraçta Alınan On iki Emir



1- Allah’tan başkasına kulluk etmemek,



2– Ana-babaya iyi davranmak,



3– Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışlara hakkını vermek,



4- Cimri ve israfçı olmamak,



5- Yoksulluk korkusuyla çocukları öldürmemek,



6- Zinaya yaklaşmamak,



7- Haksız yere cana kıymamak ve cinayet dolayısıyla aşırı gitmemek,



8- Yetimin malına güzelce yaklaşmak,



9- Ahdi ve sözü tutmak,



10- Ölçü ve tartıda doğruluk,



11- Hakkında kesin bilgi sahibi olunmayan şeyin ardından gitmemek,



12- Yeryüzünde böbürlenerek yürümemek,



Hz.Peygamber (s.a.v.) aynı gece, geri dönmüştür. Miraç hediyesi olarak, günde beş vakit namaz, Allah’ın şirk koşma dışındaki günahları dilediklerinden affetmesi ve Bakara Sûresi’nin son iki âyetini getirmiştir.





MİRAÇ GECESİ NELER YAPILMALI?



Cuma, Arife, Bayram, Kadir, Berat, Miraç, Aşure, Mevlid ve Regaip gecelerinde ibadet etmek çok sevaptır. Miraç gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı, kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. Receb ayında oruç tutmak da faziletlidir. İşte Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve davranışlar…



Kur'an-ı Kerim okunmalı



Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı



Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli



Allah rızası için namaz kılmalı



Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı



Allah'ın bağış kapısını çalarak bütün günahlarımızı geçmiş günahları evvela ciddi bir istiğfar etmeli



Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı



Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli



Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli



Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli



Dargın ve küskünleri barıştırmalı



Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı



Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli



Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli



Bu gece Rabbimizle olan ilişkilerimizi ciddi bir şekilde muhasebe etmeliyiz



İhtiyaç sahipleri ve muhtaç kişilerin ihtiyaçları giderilmeli, sadakalar verilmelidir









2018 KANDİL GÜNLERİ



Mübarek üç aylar geçtiğimiz günlerde başladı ve kandil dönemleri için araştırmalar hız kazandı. İslam alemi geçtiğimiz günlerde mübarek 3 aylara erişti ve bu mübarek ayların arasında yer alan kandillerden ilki olan Regaip Kandili idrak edildi. İşte 2018 yılında idrak edilecek kandiller...



19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır



22 Mart 2018 Perşembe günü Regaip Kandili (İdrak Edildi)



13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili



30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili



19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili



Mi'raç Gecesi: Receb ayinin 27.nci gecesidir. Yatsi namazindan sonra 12 rek'at namaz kilinir. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha-i Serîfe, 10 Ihlâs-i Serîf okunur. Namazdan sonra; 100 defa"Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunur.



10 gün 100 defa "Sübhanallahü hayyül Kayyum"

10 gün 100 defa "Sübhanallahü ehadüs Samed"

10 gün 100 defa "Sübhanallahü gafurur Rahiym" zikirlerini yapmak müstehaptir.



* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.



* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.



* Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.



* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.



* Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.



* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.



* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.



* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.



* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.



* Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.



* Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.



* Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.



* O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.



* Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli.



* Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.



* Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.



* Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.



* Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.



* Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.