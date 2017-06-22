Mısır nişastası, kalem üretiminde kullanılıyor

Lecce Pen Kalemcilik Genel Müdürü Ümit Kayamısır nişastasının kalem imalatında kullanıldığını belirtti. Ümit Kaya “Teknoloji, çevre bilinci ile birleştiğinde ortaya harikalar çıkabiliyor. Özellikle üreticilerin, birazcık ekolojik hassasiyet göstererek seçtikleri hammaddelerde yapabilecekleri manevralarla dünya, yeni nesiller için daha yaşanabilir hale geliyor. Çevreci üretime en iyi örneklerden bir tanesi de “Bioplast” maddesi ile üretilen ekolojik kalemler. 25 yılı aşkın araştırma ve inovasyon ile üretilmiş olan hammaddenin temeli hepimizin evinde bulunuyor. Mısır. Mısır nişastası, çevreye zararlı gazlar salmayan, biyolojik olarak parçalanabilir ve kosmoplastlanabilir biyoplastik ürünlerin hammaddesi olarak kullanılıyor” dedi.

1997 yılından bu yana sektöründe çevreci yaklaşımı ile tanınan Lecce Pen Kalemcilik Genel Müdürü Ümit Kaya “Üretim aşamasının ilk gününden itibaren çözünebilir, kompozit hammadde kullanmakta olan Lecce Pen, Mısır Nişastası ile oluşturulan Mater-Bi ve Bioplast hammaddesini tüm üretim operasyonlarında kullanmakta. Hassas bir yazım ekipmanı ya da promosyon ürünlerine kadar her parçada estetik, işlevsellik ön planda. Bununla birlikte, kaliteli malzeme kullanımını özellikle çevre bilinciyle birleştiren Lecce Pen’in ürünlerinin görevi, kurumları ve mesajlarının değerini yükseltiyor. Türkiye, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler ile Afrika ülkelerini kapsayan coğrafyaya hizmet veren şirket, hizmet verdiği her bölgeden edindiği birikim ve tecrübeyi ürün ve servislerini geliştirmede kullanıyor” şeklinde konuştu.

Markanın , kurulduğu zamandan bugüne kadar çevreci ürünleri kullanmakla tanındığını belirten Ümit KAYA” Kadmiyum ve kurşun içermeyen geri dönüşümlü ABS (Akrilonitril bütadien stiren) polimeri, üretimde en yoğun olarak kullanılan hammadde. Standart plastik yerine, metal ve zehirli kalıntılar bırakmayan, toprakta rahatlıkla çözünebilen Mater-Bi’nin yanı sıra, çözünmesi uzun zaman gerektiren PET (Polietilen tereftalat) gibi kullanımı sıkıntı yaratan bir çok ürünün de geri dönüştürülerek kullanılmasında öncü oldu” ifadelerini kullandı.

İHA