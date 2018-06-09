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Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

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Alınan bilgiye göre, Recep Yılmaz'ın kullandığı 18 DN 863 plakalı motosiklet, Barbaros-Kumbağ yolu Topağaç mevkisinde Y.N'nin kullandığı 59 EY 623 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Recep Yılmaz (27) ve motosiklette yolcu olarak bulunan Hasan Karataş (47), ağır yaralandı.
 
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz ve Karataş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını
kaybetti.
 
Bu arada olayın ardından gözaltına alınan Y.N'nin 18 yaşından küçük ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

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