Milli Piyango 2017 Yılbaşı Çekilişi Sonuçları MPİ 2017 Bilet Sorgulama Ekranı

Milli Piyango 2017 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye tam 60 Milyon TL. Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı açıldı. Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2016'da yapılan yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verildi. İşte diğer ayrıntılar...

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiye, "2796288" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin 3'ü İstanbul'da, diğeri ise Antalya'da satıldı.

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye "0550921" numaralı bilete isabet etti.

Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye "9066659" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "8932892", 1 milyon liralık ikramiyenin "6835248" ve 500 bin liralık ikramiyenin şanslı numaraları ise "2566180" oldu.

Çekilişte amorti rakamları ise (0) ve (5) olarak belirlendi.