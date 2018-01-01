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MPİ çekiliş sonuçları 2018 Yılbaşı Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır?

MPİ çekiliş sonuçları 2018 Yılbaşı Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? Vatandaşlar sık sık bu soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Peki Milli Piyango yılbaşı sonuçlarına göre büyük ikramiye kime isabet etti? Milli Piyango 2018 yılbaşı sonuçlarına göre Türkiye’nin 14 yeni milyoneri belli oldu. Talihliler hangi illere isabet etti? Türkiye’nin dört bir yanında büyük heyecan dün akşam Milli Piyango çekilişiyle başladı. Milyonlarca bilet kuyruklarında sırasını almış vatandaşlar için Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonucu dün akşam itibariyle sona erdi. Umutlarını bir başka seneye bırakanlar, bu senenin talihlilerini merak etmeye başladı. Vatandaşlar sık sık internetten ‘’ Büyük ikramiye bana çıktı mı?’’ Milli Piyango sonuçları hangi illere çıktı?’’ sorularını araştırdı. Milli Piyango 2018 özel çekilişinde büyük ikramiye (61 milyon lira) ve amorti kazanan numaralar belli oldu. 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye de veriliyor. Biletinizin son rakamına göre de amorti ikramiyesi kazanarak bilet parasını geri alabilirsiniz. İşte merak edilen MPİ çekiliş sonuçları 2018 Yılbaşı Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? Soruların yanıtları haberimizde!

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MPİ çekiliş sonuçları 2018 Yılbaşı Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? Sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Milyonların gözü kulağı dün akşam yapılan Milli Piyango çekiliş sonuçlarına çevrildi. Peki Milli Piyango sonuçları 2018 yılbaşı çekilişi kazanan numaralar hangisi oldu? Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için araştırma yapmaya başlayan vatandaşlar, "Milli Piyango bilet sorgulama" aramasını internet üzerinde yapmaya başladı. Biletine ikramiye isabet edip etmediğini sorgulamak isteyen milyonlarca vatandaş, bilet sorgulama işlemini nasıl yapacağını araştırıyor. Milli Piyango 2018 Yılbaşı özel çekilişi dün yapıldı. Yılbaşı büyük ikramiyesi 61 milyon lira 9794035 numaralı her sene olduğu gibi çeyrek biletlere isabet etti. Milli Piyango çekiliş sonuçları Biletler, KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul'a çıktı. Yılbaşı ve 31 Aralık 2017 yılbaşı piyango çekilişinde amorti ikramiyesi isabet eden numaralar 4 ve 6 oldu. İşte merak edilen MPİ çekiliş sonuçları 2018 Yılbaşı Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? Soruların yanıtları star.com.tr’de

 

Dün gece yapılan çekilişle toplam 349 milyon 243 bin liralık ikramiye sahibini bulacak. Bayiler, idareden 69 milyon lira komisyon alacak. İdare adına ikramiye ödemesi karşılığında da bayilere yaklaşık 5 milyon 205 bin lira ikramiye primi verilecek.

 

MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE (31 ARALIK 2017)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı. 31 Aralık 2017 tarihli çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye kazanan merkezler: Antalya-Merkez, İstanbul-Merkez, Samsun-Merkez, KKTC-Merkez

 

 

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için araştırma yapmaya başlayan vatandaşlar, "Milli Piyango bilet sorgulama" aramasını internet üzerinde yapmaya başladı. Biletine ikramiye isabet edip etmediğini sorgulamak isteyen milyonlarca vatandaş, bilet sorgulama işlemini nasıl yapacağını araştırıyor.

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine giriş yapmak yeterlidir. Bilet sorgulama ekranında yer alan çekiliş tarihini seçtikten sonra bilet numarasını yazmak gerekmektedir. Ardından "Sorgula" butonuyla bilet sorgulama işlemi tamamlanır.

 

YILBAŞI MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 


MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ 

 

 

İdarenin internet sitesinde yayımlanan listeye göre ikramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:

Büyük ikramiye kazanan il - ilçe: ANTALYA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, SAMSUN-MERKEZ, KKTC-MERKEZ

61000000 TL ikramiye kazanan numaralar

9794035 

10000000 TL ikramiye kazanan numaralar

0798081 

5000000 TL ikramiye kazanan numaralar

2551923 

2000000 TL ikramiye kazanan numaralar

9201621 

1000000 TL ikramiye kazanan numaralar

8757022 

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

4136086 

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

0141970  1147441  1543417  2537924  2733519  3045473 

3066030  3155912  3286141  3371740  3389118  3766462 

5570753  5732821  6655589  6673637  6811124  7501794 

8644785  9434585 

50000 TL ikramiye kazanan numaralar

0037689  0731382  0983000  1112499  1652787  1921707 

1976522  2244794  3015872  3414965  3761441  4120903 

4795376  4971973  5115502  5174431  5615838  5724625 

5929398  6094426  6230000  7186967  7212124  7712240 

8913836  9054722  9060822  9178708  9449475  9458576 

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

0610675  0990676  1000157  1369740  1610652  2051210 

2087617  2262525  2293208  2584853  2733250  3574299 

3772312  3975218  4273214  4340403  4348937  4417526 

4819793  4990292  5313664  5464106  5620060  5631897 

5668019  5880656  5989089  6495399  6504643  6549948 

6646210  6703742  6786126  6899139  6932838  7019561 

7164423  7205302  7352394  7398969  8098964  8291080 

8425427  8678578  8793261  9037539  9404737  9544938 

9690018  9920831 

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

0048110  0086955  0088392  0108004  0254155  0266553 

0297074  0310051  0472709  0585369  0635262  0676255 

0681202  0711115  0756441  0997424  1121175  1140659 

1229591  1374482  1440802  1824944  2010685  2013173 

2041320  2043064  2079885  2241600  2291023  2345210 

2497213  2534656  2791964  2895135  2972349  3011554 

3142181  3263208  3277234  3295605  3376243  3468125 

3513530  3516692  3580976  3812267  4014839  4114514 

4560473  4583986  4949223  5000500  5135170  5174909 

5182129  5266479  5321435  5362680  5402968  5494410 

5740809  5993505  6510365  6521262  6722901  6822691 

7030651  7208711  7633119  7661435  7703900  7862719 

7871048  7938111  7938900  8061978  8090438  8132225 

8220544  8273554  8282257  8500004  8594264  8866232 

8951131  9050093  9231102  9284315  9291270  9335327 

9410610  9423238  9447315  9702150  9702611  9708413 

9718892  9939071  9976850  9996025 

3000 TL ikramiye kazanan numaralar

0071786  0151978  0174991  0180219  0194453  0231389 

0312261  0392263  0398291  0504824  0507282  0519579 

0535683  0658306  0682925  0719437  0722836  0728508 

0785254  0878276  0889347  0903010  0955206  0966638 

1004291  1103221  1104730  1173734  1190925  1221181 

1292837  1296589  1299798  1364951  1370201  1381261 

1391633  1430226  1493705  1545105  1548185  1607818 

1626721  1639613  1672822  1736105  1780951  1845252 

1854322  1904623  1959904  2027451  2038734  2040636 

2076278  2192039  2195239  2209756  2260711  2262199 

2515020  2556474  2557770  2617550  2639128  2641790 

2661217  2719161  2797515  2890009  2941152  2954132 

3033854  3043343  3091737  3101042  3129903  3158966 

3329346  3363814  3378131  3398448  3407429  3422515 

3501228  3508224  3533203  3600444  3670424  3712955 

3745025  3758186  3807624  3874626  3900465  3901655 

3979499  4017862  4060960  4139622  4195531  4196532 

4209253  4234151  4296445  4307689  4352684  4372043 

4397435  4401758  4410371  4428279  4491511  4491747 

4571079  4621515  4658210  4667602  4679888  4700117 

4712826  4729974  4801252  4816405  4835004  4909664 

4978426  5227101  5238984  5245621  5293511  5315730 

5396991  5398072  5418344  5446931  5460276  5613880 

5672566  5688345  5891713  5973138  6134638  6182515 

6222555  6458770  6496211  6499213  6525020  6564216 

6642023  6756012  6896491  6980382  7029794  7094229 

7193620  7356231  7371183  7404318  7423011  7431221 

7533173  7675462  7682980  7801839  7818844  7916320 

8002306  8062482  8092847  8161791  8236280  8261479 

8273115  8304269  8416741  8426960  8568129  8620945 

8673828  8881040  8883369  8898025  8927488  8980195 

8997032  9021231  9028159  9155173  9192414  9231837 

9262914  9286633  9312564  9372301  9511934  9543529 

9638817  9695063 

2000 TL ikramiye kazanan numaralar

0003111  0011134  0019545  0081457  0081595  0090222 

0099645  0118836  0123101  0174483  0178666  0192105 

0235044  0287780  0377180  0414759  0459553  0525371 

0542224  0583536  0610472  0711037  0786070  0822174 

0849370  0904248  0923716  0952695  0963817  0997106 

1001241  1030577  1071065  1074559  1080413  1091265 

1101160  1104423  1120339  1129675  1163975  1164455 

1189876  1192168  1196909  1216993  1223206  1230453 

1231490  1246763  1297483  1299994  1332455  1361963 

1421210  1443533  1501722  1506025  1571053  1601695 

1645118  1716131  1750316  1788825  1805364  1834154 

1853966  1917259  1967451  2024249  2043715  2117316 

2125776  2144455  2222025  2223706  2227133  2243907 

2251707  2255233  2258249  2283022  2296279  2323074 

2343488  2375968  2382185  2391781  2436085  2501685 

2541427  2541545  2546393  2554162  2605024  2617647 

2691329  2728145  2745001  2753131  2792459  2901499 

2951105  2976927  2980475  3018131  3027356  3058227 

3066930  3151170  3273092  3292516  3312888  3340995 

3488429  3488592  3494677  3505153  3555225  3633208 

3671353  3781826  3819290  3826250  3853155  3900533 

3905781  3945055  4033151  4035175  4060112  4065000 

4099956  4136580  4138011  4217934  4247608  4265766 

4333409  4377040  4407810  4416915  4456431  4466965 

4497490  4553714  4559196  4594192  4607067  4678035 

4691201  4731378  4739583  4775436  4797510  4860291 

4862943  4894308  4971111  5013235  5064016  5091501 

5105777  5113588  5156055  5207739  5227777  5261302 

5345039  5362340  5385784  5390921  5421640  5496943 

5509972  5597762  5697536  5732274  5842406  5861947 

5869630  5891595  5935843  5937945  5953562  5961935 

6080916  6128058  6129303  6285340  6298528  6310255 

6329245  6387073  6390733  6395264  6423939  6456317 

6531922  6536727  6682561  6708531  6724871  6732115 

6734327  6780524  6800173  6836744  6863929  6947843 

6988042  7069199  7080167  7139224  7155113  7215686 

7276780  7305027  7318706  7375630  7392935  7402326 

7451133  7584597  7593021  7624585  7654013  7687238 

7718907  7752533  7787546  7810471  7912205  7916242 

7948287  8025206  8043205  8046638  8064293  8215605 

8231965  8298956  8335656  8431725  8502318  8543818 

8588110  8622120  8659400  8670537  8682270  8718484 

8731805  8777066  8784105  8784171  8807830  8809041 

8813070  8847312  8853516  8974986  8975169  9063646 

9091884  9097770  9100729  9111115  9125316  9135401 

9165355  9187268  9209511  9236024  9238829  9250354 

9307286  9338891  9380098  9385985  9412885  9429867 

9441195  9489231  9545434  9545809  9649670  9682455 

9704669  9710420  9716318  9736307  9771582  9803639 

9813497  9887070  9889673  9889781  9911418  9933184 

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

0025136  0063807  0079613  0106721  0164214  0208493 

0219412  0229677  0249124  0296225  0304430  0305361 

0311451  0355777  0379257  0390377  0392313  0425488 

0432903  0495774  0524936  0527664  0537580  0565864 

0586423  0606569  0628057  0653665  0654832  0669775 

0692330  0699102  0731693  0744413  0752050  0774639 

0804062  0835047  0863638  0912454  0923343  0949747 

0958713  0976989  0988173  0993920  0995786  1025476 

1060488  1063091  1068684  1126208  1146656  1154284 

1176563  1219307  1222682  1224183  1225396  1226807 

1252064  1264785  1272908  1298450  1314099  1348690 

1377353  1378341  1431837  1456075  1456472  1464004 

1474289  1475400  1482607  1486091  1498468  1531453 

1567250  1573329  1629891  1630926  1657852  1670765 

1765738  1787543  1794421  1809948  1822345  1842864 

1885161  1887515  1954582  1976486  1979862  2018991 

2084278  2102071  2138214  2150470  2177761  2179656 

2307898  2319380  2321030  2358361  2360348  2370327 

2414006  2448121  2454781  2462904  2471961  2472592 

2482097  2526575  2541039  2562804  2570686  2574319 

2589924  2623712  2639212  2645378  2646701  2659110 

2668439  2679372  2693099  2705151  2708817  2721318 

2736749  2744597  2753186  2759131  2829675  2837133 

2851202  2871132  2887779  2900340  2926600  2932118 

2945123  2983767  3042156  3050652  3051178  3078565 

3098474  3128099  3146404  3180807  3192210  3197361 

3221632  3232243  3233512  3255738  3266141  3270642 

3292270  3300676  3354787  3369372  3369439  3376289 

3380114  3387540  3409712  3424327  3449889  3465042 

3469749  3500651  3523736  3527541  3529862  3539644 

3564429  3573512  3576908  3579592  3600933  3622348 

3638725  3643376  3673128  3708204  3725457  3726496 

3730062  3742376  3759451  3831040  3842671  3844872 

3851451  3856622  3859501  3868290  3876937  3888546 

3890738  3910869  3940214  3969835  3986776  4013385 

4029951  4050844  4051233  4059964  4068810  4073740 

4077296  4161258  4163192  4164470  4168777  4228897 

4250143  4271858  4357021  4380548  4391084  4425089 

4454634  4458031  4463494  4472930  4477374  4522635 

4542975  4544191  4569705  4572314  4626237  4639017 

4645129  4648267  4675595  4694412  4710428  4712490 

4735365  4763523  4769250  4808994  4845811  4850358 

4903154  4968087  5039674  5051038  5059149  5082273 

5085242  5100036  5108189  5143806  5159355  5168083 

5213536  5226692  5243151  5247450  5252116  5252499 

5272903  5282663  5297731  5333965  5344744  5399593 

5408011  5415526  5424209  5425711  5427332  5427626 

5441029  5450616  5492419  5517154  5518668  5522100 

5595677  5598238  5609590  5612438  5624777  5640470 

5656974  5679592  5693034  5715933  5734159  5757308 

5787544  5803168  5842935  5919859  5958106  5996438 

6069276  6130875  6146078  6148942  6157739  6190105 

6259974  6268372  6313949  6314021  6385979  6413746 

6414456  6431989  6472343  6481047  6517386  6542530 

6564564  6633956  6635506  6656523  6658531  6662463 

6667246  6673961  6687061  6693311  6707512  6709579 

6755984  6823595  6849394  6865419  6879760  6924789 

6943515  6962665  6991021  6999665  7005431  7007401 

7019980  7039980  7065319  7105747  7130361  7152382 

7164476  7210964  7266296  7269282  7273585  7380692 

7381562  7402104  7414341  7421858  7442819  7454503 

7464050  7467445  7473220  7505064  7508245  7509997 

7548833  7554678  7594178  7616952  7621366  7635124 

7652034  7663801  7681004  7686761  7695600  7709984 

7755960  7784982  7828152  7845152  7875614  7911001 

7929545  7956292  7997286  8018873  8034820  8036992 

8084021  8086662  8102361  8117597  8138604  8143638 

8146040  8162417  8171024  8174470  8175447  8228221 

8229347  8286232  8309882  8347998  8348521  8390964 

8406843  8421505  8445735  8498625  8530588  8545462 

8555954  8587561  8597765  8616324  8628591  8658077 

8677695  8730949  8732456  8780343  8794670  8855997 

8874826  8906910  8922106  8970159  8975610  8979942 

8997420  9007640  9031883  9066991  9079471  9110625 

9118492  9122613  9125495  9154378  9162154  9181566 

9187254  9189390  9269059  9316601  9331120  9343745 

9344518  9376655  9385635  9429877  9477244  9479441 

9490058  9494422  9523310  9546108  9567786  9570574 

9590819  9615020  9616349  9629177  9645420  9700588 

9702554  9708522  9712729  9720440  9721941  9728529 

9729324  9757049  9758986  9764019  9790962  9795110 

9824245  9845431  9870921  9893551  9894604  9904650 

9923569  9926407  9926533  9927411  9945139  9955936 

9972325  9988036 

Son 6 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar

003601  012491  013985  015174  028022  037133 

039417  041240  073988  094896  120251  122331 

134827  154699  156459  183719  187512  196985 

200656  209851  209921  213236  226602  231900 

234140  242143  245065  248534  262550  290376 

292596  294191  295452  299224  310615  331139 

338971  339023  349285  353381  355068  356144 

382770  391648  397286  416248  421508  435657 

441978  449919  465949  470876  476222  490105 

497046  509589  522042  545681  556525  560183 

561600  578647  583845  602196  611111  629246 

630913  651321  651783  652809  665641  671006 

695880  700682  703212  727109  741637  741813 

754108  774223  777150  777672  790113  791210 

794124  802690  864024  888084  893278  899408 

902024  904409  909256  932680  939602  956291 

967528  975708  991015  997233 

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

02223  02436  02522  02622  03037  05057 

05267  05474  05575  05730  07791  08894 

09224  09507  09529  09713  10498  10787 

12982  13458  16439  20561  23142  23426 

24008  27231  27522  29113  31683  32318 

32427  35906  38132  38427  40053  41174 

41509  42776  43471  43867  45932  47061 

49981  50260  50261  50693  52765  56300 

56815  57274  58143  58801  59416  59914 

60785  61592  63350  64828  66491  66510 

70483  70956  78073  79917  80341  81021 

84854  85368  85624  86063  89672  90497 

92840  92895  93302  95673  95883  97023 

97379  98064 

Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

0520  0696  0942  1194  1315  1571 

1890  1893  1902  3113  3175  3367 

3429  3909  4369  4450  4496  4540 

4562  4646  4934  5435  5851  6242 

6347  6348  6452  6528  6559  7142 

7353  7579  7637  8143  8275  9319 

9380  9440  9626  9687 

 

 

ÇEKİLİŞTE ŞANSLI İL YİNE İSTANBUL

10 yıldır yapılan çekilişlerde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul'u, 4'er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti. 2018 milli piyango çekilişinde de çeyrek bilete isabet eden büyük ikramiye yine İstanbul'a isabet etti. Talihli 4 kişiden 1'i İstanbul'dan. 10 milyonuk ikramiye de İstanbul'a isabet etti. İzmir de yine talihli illerden oldu. 

 

KISA SÜREDE BİLETLER TÜKENDİ

Büyük ikramiyenin 61 milyon lira olarak belirlendiği yılbaşı özel çekilişine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yılbaşına günler kala biletlerin yüzde 99'u satıldı.

 

349 MİLYON LİRA İKRAMİYE DAĞITILACAK

Dün gece yapılan çekilişle toplam 349 milyon 243 bin liralık ikramiye sahibini bulacak. Bayiler, idareden 69 milyon lira komisyon alacak. İdare adına ikramiye ödemesi karşılığında da bayilere yaklaşık 5 milyon 205 bin lira ikramiye primi verilecek.

Başbayi aracılık komisyonları yaklaşık 1 milyon 800 bin lira tutacak. Bu durumda yılbaşı biletleri bayilere ve başbayilere yaklaşık 76 milyon lira gelir sağlamış olacak. Hazinenin kasasına ise 149 milyon lira girecek.

 

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE ÖDEMESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ikramiye kazanan vatandaşlar kazandıkları ikramiyeyi nereden tahsil edebileceğini araştırmaya başladı. Milli Piyango ikramiyesini tahsil etmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinde “Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır?” aramasını yapıyor.

Milli Piyango ikramiyelerinin tahsil birimleri, ikramiyenin büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

 

MİLLİ PİYANGO HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Millî Piyango, Türkiye'de Millî Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Türkiye'de piyango çekilişleri, her ayın 9, 19 ve 29'uncu günleri yapılır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir, örneğin her yıl 31 Aralık gecesi yılbaşı özel çekilişi yapılır.

24 Şubat 2017 yılında yayımlanan kararname ile devlete ait bütün hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırılmıştır.

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