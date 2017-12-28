MPİ Milli Piyango son dakika Yılbaşı Özel Çekiliş sonuçları 2018 Milli Piyango 2018 yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve sıralı tam liste

Yılbaşına ve 31 Aralık 2017 yılbaşı piyango çekilişine sayılı günler kaldı. Milli piyango biletlerine yoğun ilgi sürüyor. Milli Piyango 2018 özel çekilişinde 61 milyon TL kazanan numaralar yılbaşı gecesi belli olacak. 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye de verilecek. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılıyor. Milli Piyango 2018 yılbaşı özel çekiliş sonuçları açıklandı. 2018 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sıralı tam liste MPİ MİLLİ PİYANGO bilet sorgulama ekranı açıldı. Milyonların heyecanla beklediği 31 Aralık 2017 Milli Piyango özel çekilişinde 61 milyon TL kazanan numaraların resmi internet safyası mpi.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Milli piyango sorgulama ekranı ve sıralı tam liste. Milli Piyango'nın yılbaşı özel çekilişi Ankara Kızılay'daki genel müdürlük binasında saat 19.00'da başladı. Yılbaşı büyük ikramiyesi ise saat 23.40'ta yapılan çekiliş sonucunda belli oldu. 2018 yılı için yapılan yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye de verilecek. 2018 Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanması ile birlikte Yılbaşı çekilişi bilet sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Büyük ikramiye ne kadar? İkramiyeler nereden ve nasıl alınacak? 61 milyon TL kazanan numaralar neler? Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılacak? Milli piyango bileti almak günah mı? Piyangodan çıkan para helal yerlere kullanılabilir mi, hayır işler yapılıp kurban kesilebilir mi? Milli Piyango 2018 yılbaşı özel çekiliş büyük ikramiye nereye çıktığı ile ilgili tüm detayları star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz. 2018 milli piyango bilet sorgulama ekranı ile sonucunuzu haberimizdeki linkten öğrenebilirsiniz.



Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi verilmiş olacak.



BİLETLERİN YÜZDE 99'U SATILDI



milli piyango, milli piyango 2018 yılbaşı özel çekilişi, milli piyango idaresi,MPİ, bilet sorgulama, büyük ikramiye, çeyrek bilet, tam bilet, yarım bilet Milli piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi bu yıl 61 milyon lira belirlendi.

Yılbaşı biletleri 29 Kasım Çarşamba gününden itibaren piyasaya sürüldü. 26 Aralık 2017 akşamı itibariyle piyasaya sürülen biletlerin yüzde 99'u satıldı. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı 349 milyon 243 bin lira olacak.



31 Aralık 2017'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek.







Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtılacak.



Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amortiyle yetinecek. 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 61 bin lira ödenecek. Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 349 milyon 243 bin lirayı bulacak.



YILBAŞI EN ŞANSLI NUMARALAR HANGİSİ?



Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişlerinde büyük ikramiye son 10 yıldır hep çeyrek bilete vurdu. Peki büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı rakamlar hangileri? 3 rakamı 12 kez çıktı, 2 rakamı 10 kez, 1 rakamı 9 kez, 7 rakamı 7 kez, 4 rakamı 6 kez, 5 rakamı 6 kez ve 6 rakamı da 6 kez çıktı. Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" oldu.



MİLLİ PİYANGO HARAM MI? DİYANET FETVASI : 61 milyon liralık Milli Piyango büyük ikramiyesi için Diyanet'ten 'piyango haramdır' fetvası bulunuyor. Din İşleri Yüksek Kurulu daha önce yayınladığı bir fetvada sadece milli piyango yılbaşı çekilişi değil toto, loto, iddia ve ganyan için de 'haram' vurgusu ile şöyle deniliyor: 'Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır.



MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ DAĞITILIRSA HAYIR SAYILIR MI? : Peki Milli Piyango'dan ikramiye kazanan kişi bunun zekatını verip hayır işleyebilir mi? Diyanetin fetvasında bu soruya da şu şekilde yanıt veriliyor: -'Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar, sevap beklenmeyerek yoksullara veya hayır kurumlarına verilmelidir. Zira Hz. Peygamber bu tür haram kazançların harcanmasının ve güya sadaka olarak verilmesinin mümkün olmayacağını haber vermiştir.'



MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ İLE NELER ALINIR? : Diyanet Milli Piyango ikramiyesi için haram derken bir çok kişi 2018 yılbaşı gecesi için zengin olma hayalleri kuruyor. Peki 61 milyon liralık büyük ikramiye ile neler yapılır, kaç daire, kaç uçak, kaç yat alınır? İşte uç uca eklendiğinde Ankara'dan Atina'ya yol olan 61 milyon liranın satın alabileceği şeyler;



2018 yılbaşı büyük ikramiyesiyle 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik, 57 bin 656 adet Cumhuriyet, 111 bin 721 adet yarım ve 223 bin 443 adet çeyrek altın alınabiliyor. Bu parayla, en pahalı otomobiller arasında gösterilen Bugatti Veyron'dan 6 adet, Ferrari'den 21 adet ya da lüks bir jet alınabiliyor.





İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 61 lüks yata ya da 10 bin iPhone X'e sahip olunabiliyor. Söz konusu parayla 300 bin lira değerinde 203, 500 bin lira değerinde 122 daire ya da 3 milyon lira değerinde 20 lüks villa satın alınabiliyor. İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 13 bin lira, aylık 600 bin lira faiz getirisi elde edilebiliyor.



MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?



Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.



KUPONLARIN VE BİLETLERİN ARKASINI İMZALAMAK GEREKLİ Mİ?



Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir.



Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.



İKRAMİYEMİ NERDEN ALABİLİRİM?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.



Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.



Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.