MPi On Numara çekilişi 26 Mart sonuçları mpi.gov.tr On Numara çekilişi bilet sonuçları sorgulama ekranı

On Numara çekilişi 26 Mart sonuçları açıklandı mı MPİ On Numara çekilişi bilet sorgulama ekranı araştıran Milli Piyango severler için ayrıntıları bu haberimizde derledik. MPİ On Numara’da bugün 816’ncı hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye Bursa’nın Mudanya ilçesine isabet etti. Büyük ikramiye dışında; 9 bilen 113 talihli 2 bin 300 lira 55 kuruş, 8 bilen 2 bin 180 talihli 119 lira 60 kuruş, 7 bilen 21 bin 666 talihli 22 lira 75 kuruş ve 6 bilen 133 bin 180 talihli de 3 lira 95 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Hiç bilmeyen 199 bin 783 kişiye de 3 lira 35 kuruş ikramiye verildi. Geçen hafta çekiliş sonucunda 10 bilen 1 talihli büyük ikramiyeni sahibi oldu. Bursa’nın Mudanya ilçesinden kuponunu yatıran talihli tam 738 bin 99 lira 35 kuruş ikramiye kazandı. Çekilişin kazandıran sayıları; 4, 5, 11, 12, 18, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 40,47, 50, 54, 63, 70, 71, 79 ve 80 oldu. İşte MPİ On Numara çekilişi 26 Mart sonuçları ve bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr







ON NUMARA İKRAMİYESİ NASIL ALINIR?



On Numara çekilişinde 6, 7, 8, 9 ve 10 bilen talihlilere ikramiye verilir. İkramiye almaya hak kazanan talihlilerden;

- 6 bilenler ve 7 bilenler loto bayilerinden

- 8 bilenler ve 9 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden

- 10 bilen ve büyük ikramiyeyi kazananlar da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

Çekiliş sonucunda belirlenen sayılardan hiç birisini doğru tahmin edemeyenler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilirler. Talihlilerin kazandıkları ikramiyeleri 1 yıl içinde alması gerekir. 1 yıl içerisinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödemesi yapılmaz..







ON NUMARA NASIL OYNANIR?



On Numara çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamaz. Katılmış olsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekiliş kuponunda 1’den 80’e kadar sayıların yer aldığı kolonlar bulunur. Her kolondan 10 tane sayı seçilir ve işaretlenir. İşaretlemelerin kırmızı kalem ile dik olarak yapılması gerekir. Her doldurulan kolon için ücret ödenir.



Çekiliş için doldurulan kolonun birden fazla çekiliş için geçerli olması için, çoklu çekiliş seçeneği kullanılabilir. Kuponun sol tarafında bulunan bölümden, doldurulan kupon 1, 2 ya da 3 çekiliş oynanabilir.



On Numara çekilişinde elde edilen gelir farklı faaliyetlerde kullanılmak üzere aktarılır. Bunlar; Olimpiyat oyunları, Türkiye’nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile Savunma Sanayii Destekleme fonudur.







ON NUMARA NEDİR?



Oyunun Özellikleri



İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.



On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.



İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.



On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,



8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,



10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.



On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.



On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.



On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.



On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.



İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.



Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15’te gerçekleştirilecek ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebilecek. Şansını deneyen vatandaşlarımız da kısa sürede ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.