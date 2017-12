MSB personel alımı başvuru sonuçları 2017 TSK uzman erbaş başvuru işlemi

MSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? SB tarafından yayımlanan TSK personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? MSB dış kaynaktan muvazzaf subay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB tarafından düzenlenen sınavla muvazzaf subay alımı gerçekleştirilecek. Mülakat ve sağlık aşamasını başarıyla geçen adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Türk Silahlı Kuvvelerine muvazzaf subay alımı için gerçekleştirilen başvuruların ardından seçim aşaması faaliyetlerine seçilen adaylar belirlenmiş daha sonra belirlenen adaylardan mülakat ve sağlık aşamasını tamamlayanlar sonuçları beklemeye başlamıştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesine çok sayıda personel alımı yapıyor. Uzman erbaş ve sözleşmeli er pozisyonlarında 24 bin asker barındırmaya hazırlanan Milli Savunma Bakanlığı, adayları yalnızca fiziki yeterlilik testi ve sözlü mülakat ile değerlendirecek. İşte şte, TSK personel alımı başvurusu ve 2017 MSB muvazzaf subay alımı sonuç sorgulama ekranı...





MSB DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF SUBAY ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MSB'nin 2017 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay alımı için yapılan seçimlerden sonra adaylar büyük bir merakla 'MSB dış kaynaktan muvazzaf subay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Fakat, Milli Savunma Bakanlığı tarafından sonuçların açıklancağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Sonuçlar açıklandığı an haberimizden öğrenebilirsiniz.



İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi, www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.



Seçim aşamalarında başarılı olmuş ve sağlık raporu ile güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış adaylar tercihleri ve kontenjanlar doğrultusunda yerleştirildikleri eğitimlere planlanacaklardır. Seçim sonuçları www.msb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.







SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ NASIL OLDU?



Birinci gün; Kayıt-Kabul, Fiziki Kontrol, Fiziki Yeterlilik Testi, Kişilik Değerlendirme Testi yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.



İkinci gün; Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri (Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Deniz Piyade başvurusu olan adaylar hariç) yapılacaktır.



Üçüncü gün; KHO Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde, Beden Eğitimi Öğretmenliği başvurusu olan adayların yüzme ve spor testi ile Deniz Piyade başvurusu olan adayların yüzme testi ve hastane sevk işlemleri yapılacaktır.



Adayların spor testi için spor kıyafeti ve yüzme testi için yanlarında mayo, terlik, bone ve havlu getirmeleri gerekmektedir. Yüzme sınavları 12-20 Ekim 2017 tarihleri arasında planlanmıştır.

Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.



Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile Sınav Çağrı Belgesinin çıktısını yanlarında getireceklerdir.

“Askerliğe elverişli değildir” raporu olan adayların seçim aşaması sınavlarına gelirken raporlarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir.



Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir. Sınava gelirken cep telefonu getirilmeyecektir.



Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.



Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.



Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir. MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında sınav ve mülakat süresince adaylara yemek ve su ikramında bulunulacaktır.









UZMAN ERBAŞ ALIMI



TSK personel alımı için süreç devam ediyor. 03 Mart tarihinde açılan ve 01 Aralık tarihinde sona erecek olan Milli Savunma Bakanlığı TSK personel alımı başvuru kılavuzu, adayların erişimine açıldı. Toplam 11 bin uzman erbaş ve 13 bin sözleşmeli er olmak üzere toplam 24 bin personel alımı yapacak olan TSK, 01 Aralık tarihine kadar başvuruları kabul edecek. Peki, TSK personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, detaylar



TSK SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,



(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),



En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ile 31 Aralık 1997 tarihleri arasında doğanlar),



(3) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,



(4) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,



(5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,



(6) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;



(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yereyemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,



(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,



(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,



(7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,



(8) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,



(9) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (TABLO-2) almış olmak,



(10) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,



(11) Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,



(12) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.



UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.







SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



(1) Adaylar başvurularını TABLO-1’deki faaliyet takvimine uygun olarak Milli Savunma Bakanlığının www.msb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra TABLO-4’de bulunan dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.



(2) Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir.



(3) Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (online) başvuru formu T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve aday numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.



UYARI: İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.



UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Uzman erbaşlığa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda başvurabilir.



Başvuru Koşulları:



(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,



(2) Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,



(3) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,



(4) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış olanlardan terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),



(5) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),



(6) Askerî okullardan ilişiği kesilmemiş olmak,



(7) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,



(8) Halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28-(1) (Değişik:13.11.2014-29174/6 md.) doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.



(a) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 25 yaşında olmak (26 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler.



(b) En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde kendi Kuvvet Komutanlıklarına başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini

sağlamak ve 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 29 yaşında olmak (30 yaşından gün almamış olmak) şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.



(9) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,



(10) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,



(11) Ayrıca;



(a) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,



(b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,



(c) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,



(12) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,



(13) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (TABLO-2) 80 ve üzeri not almış olmak (Örneği KKY 51-3 (B) K.K. Uzman Erbaş Yönergesinde bulunmaktadır),



(14) Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak



UZMAN ERBAŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



(1) Adaylar başvurularını http://www.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.



(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir.



(3) Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (online) başvuru formu T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve aday numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.