MSÜ baraj puanı, tercihleri ne zaman son dakika ÖSYM MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı

MSÜ baraj puanı, tercihleri ne zaman ÖSYM MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? Vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlarını haberimizde derledik. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde (MSÜ) eğitim alacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla yapılan, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2018-MSÜ) sonuçları geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih işlemleri konusu gündeme gelmeye başladı. Peki, MSÜ tercih işlemleri ne zaman yapılacak? MSÜ tercihleri nasıl ve nereden yapılacak? İkinci seçim aşamaları ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve 23-24 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran tarihinde başlayacak. İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak.

2018 MSÜ sınav soruları ve cevapları yayınlandı!

ÖSYM tarafından yayınlanan açıklama şöyle: “18 Mart 2018 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2018-MSÜ) giren adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden 16 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 17.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılacaktır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Adaylara saygıyla duyurulur.”

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren adayların merak ettiği bir diğer konu ise, MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı oldu. Milli Savunma Üniversitesi'nin tercihleri, sınav sonuçlarının yayımlanmasının ardından 24 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Bu dönem içerisinde tercihlerini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılım gösteremeyecek. İkinci seçim aşamaları ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve 23-24 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran tarihinde başlayacak.

İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb.MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak.i alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmişti.

MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınav kitapçıkları adayların incelemesi amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bir süre önce erişime açıldı. ÖSYM ayrıca soruların yüzde 10’luk bölümünü de internet sitesi üzerinden açıkladı.

MSÜ sınavında başarılı olmak için en az kaç puan almak gerekir?

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında başarılı olmak için henüz belirlenmiş bir taban puanı yoktur. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından çağrı taban puanları belirlenecektir. Bu çağrı taban puanlarının üzerinde puan alan adaylar 2. seçim aşamalarına katılabileceklerdir.

MSÜ sınavında en yüksek ve en düşük puanlar nedir?

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında her puan türünde alınabilecek en yüksek puan 500'dür. Alınabilecek en düşük puan ise 100 olarak belirlenmiştir.

ÖSYM, MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİNİN BAŞVURDUĞUNU AÇIKLADI

Toplam 300 bin 856 kişinin başvuruda bulunduğu Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren aday sayısı, ÖSYM verilerine 293 bin 432 olarak yansıdı. Sınava girmeyen adayların sayısı 7 bin 424 olarak açıklanırken, 183 kişinin sınavı geçersiz sayıldı.

ÖSYM, sınavla ilgili ortalama ve standart sapma verilerini açıkladı;

Türkçe'de 40 soruya cevap veren öğrencilerin ortalaması 15,101 olurken, standart sapması 9,043;

Sosyal Bilimler'de 25 soruya cevap veren öğrencilerin ortalaması 4,853, standart sapması 3,713;

Temel Matematik'te 40 soruya cevap veren öğrencilerin ortalaması 8,169, standart sapması 9,223;

Fen Bilimleri'nde 20 soruya cevap veren öğrencilerin ortalaması 3,012, standart sapması 4,284;

MSÜ SEÇİM AŞAMALARI NASIL YAPILACAK?

İkinci seçim aşamaları ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve 23-24 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran tarihinde başlayacak. İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak.

Adayların, Gün ve aya bakılmaksızın Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmi bir) yaşında (1997 ve sonrası doğumlu olması gerekmektedir. Ayrıca, Harp Okulu öğrencisi olmak için “nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak” şartının sağlanması gerekmektedir.

Aday öğrencilerin değerlendirilmesinde “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde yer alan boy ve kilo sınırları esas alınır. Ölçümler mutlaka ayakkabısız ve eşofmanlı yapılacaktır. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına katılamazlar. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez. Askeri Öğrenci Adayları için Boy-Kilo Sınırları, 11.11.2016 Resmi Gazete yayım tarihli ve 29885 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin EK-A bölümünde gösterilmiştir.

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak amacıyla Sağlık Bakanlığınca belirlenecek engelli sağlık raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilir. Yetkili sağlık kuruluşu aday öğrencilerin değerlendirilmesinde 11.11.2016 Resmi Gazete yayım tarihli ve 29885 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan sağlık kriterlerine göre nihai kararı verecektir.

HANGİ OKUL HANGİ PUAN TÜRÜNE GÖRE ALACAK?

Harp Okulları bünyesinde yer alan her branşın puan türleri farklı olacak. İşte, İstediğiniz okula girebilmek için hangi puan türlerine sahip olmanız gerektiğini ifade eden tablo;

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ NE ZAMAN KURULDU?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu. Üniversitede eğitim ve öğretime 12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle başlanmıştır.