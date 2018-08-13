MSB MSÜ 2018 tercih sonuçları asil yedek listesi msb.gov.tr MSÜ okul kayıt işlemi ve gerekli evraklar



MSÜ 2018 tercih sonuçları asil yedek listesi MSB MSÜ okul kayıt işlemi ve gerekli evraklar neler? MSÜ ek çağrı 2018 olacak mı yerleştirme sonuçları açıklandı mı? MSB MSÜ asil yedek listesi yayınlandı mı? MSÜ okul kayıtları ne zaman? MSÜ 2018 mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından, MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman sona erecek? İkinci aşama nasıl yapılacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sonuçları için araştırmalar devam ediyor. 2 Temmuz - 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak fiziki sınavların ardından MSÜ kesin sonuçları açıklanacak. Adaylar, kabul edilip edilmedikleri MSB’nin (Milli Savunma Bakanlığı) resmi sayfasından görüntüleyebilecek. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2. seçim aşamasının ne zaman sona ereceği yüz binlerce aday tarafından araştırılmaya başlandı. MSÜ İkinci seçim aşamaları, MSB Millî Savunma Üniversitesi 2018 Yılı Askeri Öğrenci Temini kapsamında tercih sonuçlarının ardından yapılmaya başlanmıştı. MSÜ İkinci seçim aşamaları, MSB Millî Savunma Üniversitesi 2018 Yılı Askeri Öğrenci Temini kapsamında 02 Temmuz - 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI (BAKANLIKLAR/ANKARA) adresinde hazır bulunacaklardır. Milli Savunma Üniversitesi fiziki sınavları devam ediyor ancak sonuç araştırmaları günler öncesinden başladı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı, 18 Mart 2018'de yapılmış, tercih sonuçları 21 Haziran’da açıklanmıştı. Tercih sonuçlarının açıklanması ardından ikinci seçim süreci başlamıştı. Msü ile ilgili son gelişmeleri msb.gov.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz

MSÜ 2018 İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb.MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak. Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren adaylar, sonuçların resmen açıklanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan sorgulama yapabilecek. Sonuçların ardından kayıt telaşı başlayacak. Okullara kayıtlar 13 Ağustos tarihinde alınmaya başlanacak. Bu sebeple sonuçların 11-12 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

MSÜ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Hava, Kara, Deniz ve Harp Okulları ile aynı okulların meslek yüksekokullarında eğitim almak isteyen on binlerce aday, tercih sonuçlarını resmi internet sitesinden www.msb.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecek. Belirlenen süre içerisinde tercihlerini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılım gösteremeyecek.



MYO Asil ve Yedek Adayların Kayıt İşlemleri



Asil ve yedek listeler www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. Sınavlarda başarılı olan adaylardan okullara alınacak kontenjan sayısı kadar aday yerleştirmesi yapılacaktır. Kontenjana giremeyen adaylar yedek olarak belirlenecek, ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir.







İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI NASIL YAPILACAK?



1'inci gün: Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, Psikomotor Testi (Sadece Hava Harp Okulu adayları için) ve Fiziki Yeterlilik Testi.



2'nci gün: Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.



Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

Seçim aşaması faaliyetlerine katılacak erkek adaylar 01 Temmuz-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu Hacı Bayram-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdundan istifade edebileceklerdir.



Kara Harp Okulu Komutanlığında sınavlar süresince adaylara yemek ve su ikramında bulunulacaktır. Adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.





MSÜ MÜLAKATI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?



Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.



Diploma veya geçici mezuniyet belgesi.



MSÜ-2018 Sınav Sonuç Belgesi.



Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu. (Form doldurma talimatına uygun olarak bilgisayar ortamında BÜYÜK HARFLERLE doldurulacak ve önlü-arkalı 3 adet çıktı alınarak getirilecektir.) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formuna ve doldurma talimatına ulaşılmalı.



Adayların E-devlet şifreleri ile birlikte gelmeleri önem arz etmektedir.





Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için;



Tek hekimden (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) alınan olumlu sağlık raporu ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.



Adayların Muvafakat Yazısı ile sınava gelmesi gerekmektedir. Yazı örneğine ulaşmak için tıklayınız.



Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi (Adli Kaydı Olan Adaylar ilgili belgelerini yanlarında getireceklerdir.)



Şehit / Gazi çocuğu olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.



Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.



Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.