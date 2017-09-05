Müge Anlı Deniz Demir Cinayeti son dakika gelişmeleri ATV’de

Müge Anlı Deniz Demir Cinayeti ile ilgili yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Siyasettin Özaydaın Hakime Demir ne dedi? Müge Anlı izleyicisi ile buluştu. Sezon finali yapan ekranların sevilen programı 5 Eylül itibari ile ekrana gelmeye başladı. Anlı’nın sunumu ile yayınlanan program, hafta içi her gün aynı saatinde yani 10.00 ve 13.00 arasında yayınlanıyor. Reytinglerde her zaman üst sıralarda olan programda birçok konu yakından takip ediliyor. Bu konulardan birisi de Deniz Demir Cinayeti oldu. Geçen sezon konuşulmaya başlanan konuda, önce Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Demir için kayıp başvurusunda bulunulmuştu. Yapılan araştırmaların ardından Demir ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Arama çalışmaları sırasında hamile olan Demir’in eşi Hakime Demir, kayıp bulunduğu gün doğum yaptı. Bebeğin babasının şüpheli Siyasettin Özaydın olduğu ortaya çıktı. Deniz Demir’in katili kim? Fındıklı'ya geldiğinde kayınpederinin evine gittiği belirlenen Demir'in izini süren polis, MOBESE kamera görüntülerini inceledi ve kayıtlarda Demir'in son görüştüğü kişinin Özaydın olduğu bilgisine ulaştı. Detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

MÜGE ANLI 5 EYLÜL NELER OLDU?

Hakime Demir şok açıklamalarda bulundu. Eşinin abisinin borcunu ödemek için Siyasettin’den borç aldığını, daha sonra da bu borcu ödemek için ücret almadan kendisini onun yanına çalışması için gönderdiğini söyledi. Deniz Demir’in babası, borç olayının yalan olduğunu söyledi ve Hakime Demir’in söylediklerine itiraz etti. Hakime Demir, “Siyasettin önce bana biyoenerji ile tedavinin nasıl yapıldığını anlatıyordu. Zamanla bana karşı ilgili oldu ve benim aklımı çelmeye çalışan cümleler kullanmaya başladı. Daha sonra da “sen benim hakkımsın. Seninle biz birlikte olmalıyız” dedi. Hakime Demir, Siyasettin’in eşinin ve kızının yanında ona hediyeler aldığını aktardı. Daha sonra da Siyasettin’in onunla zorla birlikte olduğunu söyledi. Hakime Demir, “Bana zorla sahip oldu, eve gittiğimde eşimin yüzüne bakamadım. Saatlerce ağladım” dedi. İlaç içip zehirlendim. “Beni hastaneye kaldırdıkları sırada eşim Siyasettin Özaydın’a da haber vermiş. Uyandığımda Siyasettin başımda ağlıyordu. Bana test yaptıkları sırada gebe olduğum ortaya çıktı. Bu habere eşim de Siyasettin Özaydın’da çok sevindi. Bu haberden sonra benimle daha çok ilgilenmeye başladı. Kendisine vahiy gibi bir şey geldiğini ve bu çocuğun erkek çocuk olacağını söyledi. Ayrıca Siyasettin bu doğacak çocuğun mehdi olacağını söyledi Sen şu an çok ulvi bir varlık taşıyorsun. Eşinin yanında uyumayacaksın dedi. “cümlelerini aktardı. Müge Anlı burada Hakime’nin sözlerine ara verdi ve kendisi bir açıklamada bulundu. Hakime Demir, Siyasettin’in bu konuşmalarının ardından doktora gitmiş ve bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu öğrenmiş. Bu haberle beraber de Siyasettin’in ulvi bir kişi olduğuna inancı artmış. Programdaki psikolog, “Siyasettin insanların ruhsal bir takım inançlarından ve boşluklardan çok iyi yararlanmasını bilen bir kişiymiş” dedi. Müge Anlı, “tüm bu olaylardan olmadan önce hepiniz doktor bey diye peşinde dolaşmışsınız. Hiçbiriniz nereden mezunsunuz diye sormamışsınız” dedi.

NELER OLMUŞTU?

Bursa İnegöl'de yaşayan Hakime ve Deniz Demir çiftinin hayatı, 2016'nın son günlerinde değişti. 29 yaşındaki Hakime Demir, yaşanan tartışma sonrası evi terk ederek Rize fındıklı'daki babasının yanına döndü.

Deniz Demir, 30 Aralık'ta eşinin peşinden Fındıklı'ya geldi ancak bir daha kendisinden haber alınamadı.

35 yaşındaki Demir'i arayan Jandarma ekipleri, bir ihbar üzerine ilçeye bağlı Düzköy mevkisindeki ormanlık alana gitti. Bölgede, büyük bölümü yabani hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden çıkan kimlikte ise, Deniz Demir yazıyordu.

Otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesedin Demir'e ait olduğunun anlaşılmasıyla, güvenlik güçleri soruşturmayı derinleştirdi.

Fındıklı'ya geldiğinde kayınpederinin evine gittiği belirlenen Demir'in izini süren polis, MOBESE kamera görüntülerini inceledi ve kayıtlarda Demir'in son görüştüğü kişiye ulaştı. Bu isim, bioenerji uzmanı Siyasettin Özaydın'dı.

Soruşturma bir anda Rize'den Bursa'ya döndü, İnegöl'de ikamet eden Özaydın burada gözaltına alındı. Şüpheli, Demir'i söz konusu tarihte Fındıklı'da arabasına aldığını ve bir süre konuştuktan sonra vedalaştıklarını söyledi.

Ancak 48 yaşındaki Özaydın'ın aracını inceleyen polis, otomobilde macunla kapatılmış deliklere rastladı. Macunlar kurşun deliklerini kapatmak için kullanılmıştı, araçta da kan izleri vardı.

Bunun üzerine Demir ve Özaydın'ın cep telefonu sinyallerine yönelen polis, 30 Aralık tarihinde Tepecik Köyü'nde ikilinin telefonlarından gelen sinyalleri tespit etti. Deniz Demir'in cep telefonu sinyalinin saat 17.58'de kesildiği belirlendi.

Cinayeti işleyen Siyasettin Özaydın ile altı aylık hamile Hakime Demir arasında yasak aşk ilişkisi olduğu ileri sürülüyor.

Mahkemeye çıkarılan Özaydın'a adliye girişinde Deniz Demir'in yakınları saldırdı. Duruşma sonunda ise, Özaydın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Deniz Demir cuma günü defnedildikten önce ve sonra ağıtlar yakıldı ve sevenleri gözyaşı dökerek adalet istedi. Deniz Demir'in dünyaya gelecek olan bebeğinin ise kimden olduğu sorusundaki muamma ise ortadan kaldıırldı. Müge Anlı, canlı yayında Deniz Demir'in babasını da çağırarak gerçeği açıkladı. Bebeğin babasının Siyasettin Özaydın olduğu belirtildi.