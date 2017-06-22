Müge Anlı Nazmiye Çam cinayeti flaş yeni gelişme itiraf

Müge Anlı Nazmiye Çam cinayeti son durum yeni gelişme ne, Seyfettin ne dedi açıkladı sorusunun cevabı merak ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün ekranlara geliyor. Sevilen program sezon finaline hazırlanıyor. Sezon finali öncesi sene içerisinde işlenen birçok konu tekrar gündeme getiriliyor. Konuların nasıl işlendiği ile ilgili hazırlanan videolar izleniyor. Sene içerisinde en çok konuşulan konulardan biri de 8 yıl önce işlenen Nazmiye Çam cinayeti oldu. Katilin kim olduğu araştırılırken ailede yaşanan başka sıkıntılar ortaya çıkmıştı. Yaşanan gelişmeler ve alınan ifadelerin ardından Ahmet, Hasan ve Ali Yaşar Çam cezaevine girdi. Aile fertlerinden Seyfettin Çam 22 Haziran’da yayınlanan programda bugüne kadar hiç açıklamadığı bir olayı açıklayacağını söyleyerek katıldı. İşte yaşanan gelişmeler….

Seyfettin Çam canlı yayına konuk oldu. Seyfettin Çam yıllardır anlatılmayan bir şeyler açıklayacağını söyledi. Ahmet iki kere savcının yanına çıkmak istemiş. Abisi Ahmet’i en son 21 Haziran’da görmüş. Ahmet çok kötü durumdaymış. Seyfettin, onu o halde görmemek için bir daha gitmeyeceğini söyledi. Seyfettin, “Ahmet’in suçsuz olduğuna eminim. Ama devletimize kendimizi açıklayamadık. Ahmet programda gülüyordu ama cezaevinde ağlıyor” dedi. Müge Anlı, “Ahmet savcının yanına neden gitmek istedi? Ne anlatacaktı?” diye sordu.

Seyfettin Çam, “Cinayetten bir süre önce Ali Yaşar ve Nazmiye şiddetli bir şekilde tartışmıştı. Hasan Şükrü ve Ahmet’e elimden geldiği kadar destek vermeye çalışacağım. Ama Ali Yaşar kalsın orda” dedi. Müge Anlı, “Ben Ahmet’e içeri gireceksin, 3 ay sonra pişman olacaksın dedim. Birisinin birini kurtarma şansı varsa hala bu geçerli” dedi. Hasan Şükrü gözaltına alındığı zaman bir akrabamıza, “Babamın önüne geçemedim” demiş.

NE OLMUŞTU?

Trabzon'da, 8 yıl önce iki çocuk annesi 26 yaşındaki Nazmiye Çam'ın cesedi Vakfıkebir sahilinde bulunmuştu. Genç kadının başına aldığı darbeler sonucu öldüğü ve işkence yapıldığı belirlendi.

Olay "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında da uzun süre konu oldu. TV programındaki itiraf ve ifadelerden de yola çıkan polis, cinayetle ilgili kadının kayınpederi Ali Yaşar Çam, eşi Hasan Şükrü Çam ve kayınbiraderi Ahmet Çam'ı gözaltına aldı.

Olayla ilgili 3 isim tutuklandı. Ancak delil yetersizliğinden sanıklar 2011'de beraat etti. Ali Yaşar Çam ve iki oğlu tekrar Anlı'nın programına katıldı. 8 yıl devam eden dava sonuçlandı. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar suçu birbirinin üzerine attı. Mahkeme Ali Yaşar Çam (57) ve oğlu Hasan Şükrü Çam'ı (35) "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Ahmet Çam ise olay olduğunda 18 yaşından küçük olması nedeniyle 20 yıl hapis cezasına mahkum oldu. Kararı duyan Ali Yaşar Çam baygınlık geçirdi. Bunun üzerine Ahmet Çam, babasına tekme atarak bağırdı. Daha önce tutuksuz yargılanan 3 sanığın tutuklanmasına karar verildi.