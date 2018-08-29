Muğla'da 29 kaçak ve 7 organizatör yakalandı

Kaçakların geçişini organize ettiği öne sürülen 7 kişi ise gözaltına alındı. Seydikemer'in Karadere Mahallesi Yediburunlar Mevkii'nde devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri, dün saat 14.00 sıralarında, şüphe üzerine 'Sarcastis' adlı yelkenli bir tekneyi durdurdu.

Yelkenlideki 3 kişinin, aralarında göçmen kaçakçılığının da yer aldığı çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşılınca olası bir kaçak geçiş için jandarma bilgilendirildi. Jandarma bölgedeki ormanlık alanı kontrol etti. Ormanlık alanda yapılan kontrolde 20'si Irak, 7'si Filistin ve 2'si İran uyruklu 29 kaçağı yakalandı. Teknedeki 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca yine bölgede göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirtilen bir araç ile araçta organizatör olduğu sanılan 4 kişi de gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan toplam 7 kişinin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.