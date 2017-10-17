Muğla'da orman yangını
Milas ilçesinde çıkan yangına hava ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Yusufça Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir uçak, 3 helikopter, 25 arazöz ve çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor.
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