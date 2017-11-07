Muğla'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti
Fethiye ilçesinde bir bulvarda silahla ateş edilen 36 yaşındaki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
- AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 36 yaşındaki Ahmet Arslan'a, Yeni Mahalle Turgut Özal Bulvarı'nda kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından ateş edildi.
Silah sesini duyanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen Arslan'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis, silahlı saldırı olayının fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.