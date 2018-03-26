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Muğla'da toz taşınımı nedeniyle gökyüzünün rengi değişti

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde toz taşınımı nedeniyle gökyüzünün rengi değişti.Göz gözü görmüyor...

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Muğla'nın Marmaris ve  Bodrum ilçelerinde toz taşınımı nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkileniyor. Marmaris ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz  bulutu, hayatı olumsuz etkiliyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman etkisini  artıran toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Kuzey Afrika'dan gelen toz  bulutunun dün gece esen rüzgarla ilçeye sabah saatlerinde ulaştığını, gece geç  saatlere doğru etkisini kaybedeceğini bildirdi.  
 
Bodrum ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz  taşınımı ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.Öğle saatlerinde etkisini artıran toz taşınımı, görüş mesafesinin ve  hava kalitesinin azalmasına neden oldu. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle bazı  sürücüler karayolunda yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
 
Bölgede saatteki hızı 50 ila 75 kilometre arasında değişen fırtına  nedeniyle, özellikle Kumbahçe sahilindeki bazı işletmeler yoğun dalgalardan  olumsuz etkilendi. Bazı işletmelerde ufak çaplı su taşkınları yaşandı. İşletme  çalışanları iş yerlerine giren suları temizlemek için çaba sarf etti.  Fırtınanın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

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