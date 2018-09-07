Muhabbet kuşlarını çalıp dolmuşla kaçtı

Adana'da kafesteki 17 muhabbet kuşunu çalan bir kişinin dolmuşla kaçması saniye saniye görüntülenirken, aynı kişinin kafasına torba takıp bisiklet çaldığı da ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Hüseyin K. (21) adlı kişi, Emin Karabulut'ın evine başına torba geçirerek girip daha sonra apartmanın girişinde bulunan bisikleti çalıp sürerek kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Emin Karabulut bisikletin çalındığını öğrenince Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine başvurdu.

Polis hırsızı ararken, Fatih Mahallesi'nde Ali İhsan Kısa'nın kafesteki muhabbet kuşlarının çalındığı şikayeti yapıldı. Şikayet üzerine yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelinin bisikleti çalan zanlı ile aynı kişi olduğu belirlendi. Görüntüde, Hüseyin K.'nin 17 muhabbet kuşunu kafesiyle çalıp toplu taşıma aracına binip kaçtığı görülüyor.

Polis iki olaydan sonra zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde olduğunu saptayan polis zanlıyı operasyon yaparak yakaladı. Emniyete getirilen zanlı iki olayı da kendisinin yaptığını, işsiz olduğu için çaldığını, bisikleti Kocavezir Mahallesi'nde 100 liraya sattığını, kuşları da bit pazarında 300 liraya sattığını, pişman olduğunu, şahısların zararlarını karşılamak istediğini söylediği öğrenildi.