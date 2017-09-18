Muharrem ayı Hicri yılbaşı 2017 ne zaman? Diyanet İşleri açıkladı
Muharrem ayı 2017 yılında İslam alemi tarafından heyecanla karşılandı. Müslümanlar Hicri yılbaşı ve Muharrem ayında yapılması gereken ibadetleri yerine getiriyorlar. 2017-2018 Diyanet İşleri Takvimi yayınlandı. Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayı 2017 yılında Eylül ayında başlıyor. Hicri yılın (hicri takvimin) ilk ayı olan Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın Ayı) olarak tanımlanmıştır. Bu mübarek ayın ilk günü Hicri yılbaşı olacak. 21 Eylül’de hicri yılbaşı gerçekleşecek. Aşure günü ne zaman? Muharrem ayının onuncu gününe 'âşûrâ' denilir. Aşure günü 2017 yılında 30 Eylül cumartesi günü gerçekleşecek. Muharrem ayı orucu ile ilgili merak ettiğiniz birçok bilgiye ve 2017-2018 Diyanet İşleri Takvimine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Muharrem ayı Hicri yılbaşı 2017 ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 2017-2018 Diyanet takvimi yayınlandı. Hicri yılbaşı 2017 yılında 21 Eylül Perşembe gününe denk geliyor. Hicri yılbaşının ilk ayı olan muharrem ayı da bu tarihten itibaren başlamış olacak. Böylece Muharrem ayı ne zaman sorusu da yanıt bulmuş oluyor. Hicri yılın (hicri takvimin) ilk ayı olan Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın Ayı) olarak tanımlanmış, Cenabı Allahın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır. Aşure günü ne zaman? Muharrem ayının onuncu gününe "âşûrâ" denilir. Aşure günü 2017 yılında 30 Eylül cumartesi günü gerçekleşecek. Müslümanlar Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesi diyanet.gov.tr üzerinden yapılan açıklamalara göre bu mübarek günde dini görevlerini yerine getirecekler. Muharrem orucu ibadetleri nelerdir? Hz. Peygamber'in aşure gününde devamlı olarak oruç tuttuğu rivayet edilmiştir. Fakat sadece o günde oruç tutulması doğru görülmemiş, bunun yanında bir önceki veya bir sonraki günün de oruçlu geçirilmesi tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber aşure orucunu da tavsiye etmiş, kezâ receb, zilkade, zilhicce ve muharrem aylarında üç gün oruç tutulmasını öğütlemiştir. Bu üç günün muharrem ayındaki uygulaması aşuredan önceki gün, aşure günü ve aşureden sonraki gün şeklindeydi. Bilindiği gibi aşure günü muharremin 10. günüdür.
MUHARREM AYI 2017 NE ZAMAN?
Muharrem ayı 2017 yılında 21 Eylül Perşembe günü başlıyır. Hicri yılın (hicri takvimin) ilk ayı olan Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın Ayı) olarak tanımlanmış, Cenabı Allahın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır.
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?
Hicri Yılbaşı 2017 yılında 21 Eylül Perşembe gününe denk geliyor. Müslümanlar hicri yılbaşı coşkusunu dualarla yaşayacaklar. Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam, miladi 571’de 20 Nisan'a rastlayan, Rebiulevvel ayının 12. pazartesi sabahı, Mekke’de doğdu. 622’de Mekke’den Medine’ye hicret etti. 20 Eylül Pazartesi günü, Medine’nin Kuba köyüne geldi. Bu tarih Müslümanların şemsî yılbaşı oldu.
MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Muharrem ayının İlk günü, 9. , 10. ve 11. günü, Aşure günü oruç tutmak faziletlidir. Ancak bugünler dışında da oruç tutulabilir. Hz. Peygamber'in aşure gününde devamlı olarak oruç tuttuğu rivayet edilmiştir. Fakat sadece o günde oruç tutulması doğru görülmemiş, bunun yanında bir önceki veya bir sonraki günün de oruçlu geçirilmesi tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber aşure orucunu da tavsiye etmiş, kezâ receb, zilkade, zilhicce ve muharrem aylarında üç gün oruç tutulmasını öğütlemiştir. Bu üç günün muharrem ayındaki uygulaması aşuredan önceki gün, aşure günü ve aşureden sonraki gün şeklindeydi. Bilindiği gibi aşure günü muharremin 10. günüdür.
MUHARREM AYI İBADETLERİ NELERDİR?
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının onuncu gününe “aşura” günü denilir. Muharrem ayı, bu sene 21 Eylül Perşembe gününe, Aşure günü ise 30 Eylül Cumartesi günü denk geliyor.
AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Muharrem ayının onuncu gününe "âşûrâ" denilir. Hz. Peygamber'in bugünde devamlı olarak oruç tuttuğu rivayet edilmiştir. Fakat sadece o günde oruç tutulması doğru görülmemiş, bunun yanında bir önceki veya bir sonraki günün de oruçlu geçirilmesi tavsiye edilmiştir. Bir rivayete göre Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde yahudilerin aşure gününde oruç tuttuklarını görünce, bu orucun anlamını yani ne için tutulduğunu sormuştu.
Yahudiler, bugünün büyük bir gün olduğunu; Allah'ın Mûsâ'yı ve İsrâiloğulları'nı düşmanlarından bugünde kurtardığını ve Mûsâ'nın bu sebeple bugünde oruç tuttuğunu, kendilerinin bugünde oruç tutmalarının da bundan kaynaklandığını söyleyince, Peygamberimiz "Ben Mûsâ'ya sizden daha yakınım" demiş ve bugünlerde oruç tutulmasını emretmiştir (İbn Mâce, “Sıyâm", 41). Aşure orucunu Câhiliye döneminde Araplar'ın tuttuğu ve Hz. Peygamber'in de ramazan orucunun farz kılınmasına kadar bu orucu tutmayı emrettiği rivayetleri de vardır (Müslim, “Sıyâm", 116). Daha sonra ramazan orucu farz kılınınca aşure orucu bir yükümlülük olmaktan çıkarılmış, fakat aşure günü oruç tutulması tavsiye edilmiş ve bugün oruç tutmak sünnet olarak devam etmiştir.
Hz. Peygamber aşure orucunu da tavsiye etmiş, kezâ receb, zilkade, zilhicce ve muharrem aylarında üç gün oruç tutulmasını öğütlemiştir. Bu üç günün muharrem ayındaki uygulaması aşuredan önceki gün, aşure günü ve aşureden sonraki gün şeklindeydi. Bilindiği gibi aşure günü muharremin 10. günüdür.
Bu konuda Hz. Peygamber'den nakledilen şu hadis çok ilginçtir:
"Ramazan orucundan başka en faziletli oruç Allah'a izâfeten şereflendirilen (yani şehrullah olan) muharrem ayında tutulan oruçtur..." (Müslim, “Sıyâm", 202).
Ayrıca Hz. Peygamber ramazan çıktıktan sonra şevval ayında altı gün oruç tutar ve müslümanlara tavsiye ederdi. O, bu konuda şöyle buyurur:
"Her kim ramazan orucunu tutar ve buna şevvalden altı gün daha oruç tutup onun ardından gönderirse o kişi bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur" (Müslim, “Sıyâm", 204).
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