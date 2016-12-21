Mühendisin tabak tutkusu koleksiyona dönüştü

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan ve inşaat malzemeleri satan 2 çocuk babası İnşaat Mühendisi Erhan Eribol, 104 farklı ülke ve yurt içinden topladığı işlemeli tabaklarla 677 parçalık bir koleksiyon oluşturdu. Şili’den Yeniz Zellanda’ya, İtalya’dan Tayland’a birçok ülkeden kendisinin ve arkadaşlarının getirdiği tabakları biriktiren Eribol, bu tabakları iş yerinin duvarlarına asarak iş yerini adeta müzeye çevirdi. 15 yıl önce merak saldığı bu tutkuyu devam ettiren Eribol, tabakları biriktirirken sosyal medyadan yararlandığını ve aynı zamanda hala koleksiyonuna yeni tabaklar eklediğini söyledi. Arkadaşlarının yurt dışına çıktığında ilk işlerinin kendisine tabak almak olduğunu vurgulayan Eribol, koleksiyonuna haftada en az 2-3 tabak eklediğini belirtti.

“İsviçre’den gelen tabakla başladım”

İşlemeli tabak koleksiyonu tutkusuna 15 yıl önce bir arkadaşının İsviçre’den getirdiği tabak ile başladığını belirten Eribol, “Tabak merakım ilk olarak 15 yıl önce bir arkadaşımın İsviçre’den getirdiği bir tabakla başladı ve o günden bu yana devam ediyor. Tam olarak 104 ülkeden ve yurt içinde getirilen toplamda net olarak 677 tane işlemeli tabak var. Bu tabakların 509 tanesi yabancı ülkelerden getirilen geri kalanları ise Türkiye’nin çeşitli bölgelerine ait” dedi.

“Avrupa’nın her ülkesinden var”

Avrupa’nın tüm ülkelerinden işlemeli tabakların koleksiyonunda mevcut olduğunu vurgulayan Eribol, “104 ülkenin içerisinde Avrupa ülkelerinin tamamından getirilmiş tabaklar koleksiyonda mevcut. Afrika ülkelerini bulmak biraz zor. Çünkü bu tarz işlemeli tabak işleri pek fazla gelişmemiş o yüzden Afrika ülkelerine ait tabakları bulmakta çok zorlanıyorum. Bu sebeple Afrika’ya gidenlerin bu tarz tabakları bulup getirmeleri halinde bana vermelerini çok istiyorum” diye konuştu.

“Küba’dan tabaklar gelecek”

Tabakları biriktirirken sosyal medyanın kendisine çok fayda sağladığını dile getiren İnşaat Mühendisi Erhan Eribol, “Tabakları biriktirirken arkadaşlarımın getirdiklerinin yanı sıra sosyal medyanında bana çok faydası oldu. Bir arkadaşım yurt dışın bir ülkeye gitmişse ve yerini bildirmişse ben ona hemen mesaj atarak, ‘Gelirken tabağımı sakın unutma’ diyorum. O sebeple eşin dostun ilk işi benim tabağımı almak oluyor. Sağ olsunlar beni ihmal etmezler şimdi Küba’dan tabaklar gelecek. Haftada en az 2-3 tabak geliyor” şeklinde konuştu.