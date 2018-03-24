Muhsin Yazıcıoğlu kimdir nereli hayat hikayesi nedir Muhsin Yazıcıoğlu nerede ve nasıl öldü

Muhsin Yazıcıoğlu kimdir kaç yaşında nasıl öldü Muhsin Yazıcıoğlu nereli hayat hikayesi nedir sorusu araştırılan konular arasında. BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 5 kişiyle ebediyete irtihal ettiği, 25 Mart 2009'daki helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma ve davalar sürüyor. Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak 1968'de siyasete adım atan, 1993'te de Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) kuran Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Muhsin Yazıcıoğlu 31 Aralık 1954 tarihinde Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da tamamlayan Yazıcıoğlu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirdi. Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 5 kişiyle ebediyete irtihal ettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma ve davalar devam ediyor. İşte Muhsin Yazıcıoğlu hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler...



Muhsin Yazıcıoğlu, yerel seçimler öncesi partisinin Kahramanmaraş mitinginin ardından Yozgat'a gitmek üzere bindiği helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş Keş Dağı'na düşmesi sonucu 5 kişiyle birlikte hayatını kaybetti.



Helikopterin enkazı ile Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş'in cenazesi, kazadan 48 saat sonra köylüler tarafından Keş Dağı Kuru Dere Kanlıçukur mevkisinde bulundu.



Yazıcıoğlu'nun cenazesi, ölümünden 6 gün sonra 31 Mart 2009'da Kocatepe Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı. TBMM'de yapılan törene, binlerce kişi katıldı. Yazıcıoğlu'nun naaşı, vasiyeti üzerine Taceddin Dergahı'na defnedildi.



Vefatının 9. yılında çeşitli etkinliklerle anılacak Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi, başta memleketi Sivas olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde cadde, park, okul, dernek ve vakıflar gibi çeşitli yerlerde yaşatılıyor.







MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?



Muhsin Yazıcıoğlu, 1954 yılında Sivas’ın Sarkışla ilçesi Elmalı Köyü’nde bir çiftçi ailesinin oğlu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla’da yaptı.



Yüksek öğrenimini yapmak üzere 1972’de Ankara’ya geldi. Üniversite tahsilini, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde tamamladı.



1968’de cemiyet (dernek) çalışmalarına başladı. Şarkışla’da Genç Ülkücüler Hareketi’ne katıldı. Ankara’ya geldikten sonra ise, Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nde görev yapmaya başladı. Sırasıyla; Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. (1977-78).



1978’de faaliyete geçen Ülkücü Gençlik Derneği’nin kurucu Genel Başkanı oldu. 1980 yılına kadar MHP’de Genel Başkan Müşavirliği görevinde bulundu.



Siyasete 1968'de Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak adım atan Yazıcıoğlu, 1972'de Ankara'ya geldikten sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başladı. Yazıcıoğlu, önce Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı, sonrasında da Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.



Muhsin Yazıcıoğlu 1978'de yoluna Ülkücü Gençlik Derneği'nin Kurucu Genel Başkanı olarak devam etti. 1980'de ise artık Genel Başkan Müşaviri olarak MHP'deydi.





7,5 yıl cezaevinde kaldı



1980 askeri darbesi, birçok kişi gibi Yazıcıoğlu için de dönüm noktası oldu. Yazıcıoğlu, "MHP ve ülkücü kuruluşlar davası" sanığı olarak yargılandığı dava sırasında 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak Cezaevi'nde kaldı, dava sonunda Yazıcıoğlu, herhangi bir ceza almadı.



Vatan ve millet aşığı Yazıcıoğlu, tüm yaşadıklarına rağmen 1987'de yine milletine hizmet için siyasete kaldığı yerden devam etti. Milliyetçi Çalışma Partisi'nin Genel Sekreter Yardımcılığı görevine geldi.

Partiyle yol ayrımı



1991 genel seçimlerinde milletvekili adayı olan ve Sivas'tan milletvekili seçilen Muhsin Yazıcıoğlu, 1992 yılında partisiyle yol ayrımına geldi. "Siyasi anlayışımız uyuşmuyor" diyerek bir grup arkadaşıyla Milliyetçi Çalışma Partisi'nden ayrılan Yazıcıoğlu, 1993'te Kurucu Genel Başkanı olduğu BBP'yi kurdu.



Muhsin Yazıcıoğlu, 24 Aralık 1995 erken genel seçimlerde ANAP'la yaptıkları ittifakla yeniden Meclis'e girdi. 1996'da ANAP'tan istifa ederek, yeniden BBP'ye döndü.



BBP'nin seçimi protesto etmesi nedeniyle, partiden istifa eden Yazıcıoğlu, 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan seçimlerde Sivas'tan bağımsız milletvekili olarak seçildi ve TBMM'ye girerek seçimden önce bıraktığı Genel Başkanlık görevini yeniden devraldı.



"İlk kez helikopter kiralayarak miting yapıyoruz"



BBP, tüm imkansızlıklara rağmen 2009 Mart'ında yapılacak yerel seçimlerde iddialıydı.



"Hazine'den yardım almadan siyaset yapan tek partiyiz. İlk defa helikopter kiralayarak miting yapıyoruz. Seçimlerde iddialıyız." diyen Genel Başkan Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş mitinginin ardından Yozgat'ta yapacağı mitinge giderken, Göksun ilçesi yakınlarında düştü.



Düşen helikopterde bulunan İHA Sivas muhabiri İsmail Güneş, 112 Acil Servis'i arayarak bacağının kırık olduğunu, BBP Sivas il Başkanı Erhan Üstündağ'ın sesini duyduğunu, İl Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'dan ve pilot Kaya İstektepe'den ses gelmediğini, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ise göremediğini bildirdi.



Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında kazadan 48 saat sonra helikopterin enkazı ile Muhsin Yazıcıoğlu dahil 5 kişinin cansız bedeni köylüler tarafından Kes Dağı Kurudere Kanlıçukur mevkisinde bulundu.



Yazıcıoğlu, ölümünden 6 gün sonra 31 Mart 2009'da Kocatepe Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törende, Yazıcıoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşının üzeri çiçeklerle donatıldı. Cenaze törenine basın mensupları dahil 700 bin kişinin katıldığı belirtildi.



Cenazesi, vasiyeti üzerine Ankara'daki Taceddin Dergahı'na gömüldü. Ölümünün ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi Sivas'ta ve Anadolu'nun birçok şehrinde cadde, park, okul ve vakıflara verildi.







Sivaslılar emanetine sahip çıktı



Ölümünün ardından çok sevdiği memleketi Sivas, Yazıcıoğlu'nun kurduğu partisine sahip çıktı.



29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde Sivas artık Yazıcıoğlu'nun partisine emanetti.



Sivaslılar sandık başına gitti ve BBP'nin adayı Doğan Ürgüp'ü büyük bir farkla belediye başkanlığına seçti.

"Üşüyoruz Reis..."



Muhsin Yazıcıoğlu, siyasetçi kimliğinin yanı sıra şair kimliği ile de tanınıyordu. Mamak Cezaevi'nde bulunduğu dönemde yazdığı "Üşüyorum" başlıklı şiir ise ölümünden sonra adeta simge haline geldi.



Yazıcıoğlu'nun naaşının, helikopter düştükten 48 saat sonra karların üzerinde bulunması, sevenlerine "Üşüyorum" şiirini hatırlattı.



Yazıcıoğlu'nun şiirinde, "...Huzur dolu içimde / Ben sonsuzluğu düşünüyorum / Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum / Durun kapanmayın pencerelerim / Güneşimi kapatmayın / Beton çok soğuk, üşüyorum..." dizeleri yer almaktaydı.

"Namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmam"



BBP'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun, siyasi yaşamı boyunca yaptığı bazı açıklamalar siyasete damga vurdu.



1980 askeri darbesinin 7,5 yıl cezaevine mahkum ettiği Yazıcıoğlu, siyasi yaşamı boyunca darbelere her zaman karşı çıktı. 28 Şubat darbesine karşı duran liderlerden biri olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun söylediği "Ordu gözbebeğimizdir ancak namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmam." sözü, o dönem ve sonrasında darbelere karşı adeta simge haline geldi.



Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir dünya için, bu kadar fırıldak olmaya gerek yok."Firavun'a karşı çıkmak yetmez, Musa'nın yanında olmak gerekir.", "Ben devlete, millete kurşun sıkanlara değil, 'Ben okumak istiyorum' diyenlere af istiyorum." ve "Kan dökmeyi seven bir millet değiliz ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz" sözleri de siyasete damga vurdu.



Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde 5 kişinin vefat ettiği helikopter kazasının ardından suikast iddiaları ortaya atılsa da olay tam olarak aydınlatılamadı. Kazanın bir suikast olduğu iddiası gündemdeki yerini korurken, helikopterin enkazına 48 saat sonra ulaşılması ve bu süre zarfında yaşananlar da bu ihtimali destekledi. Kazayla ilgili açılan yargı süreci devam ediyor.



Yakın siyasi tarihimizin önemli politik liderlerinden BBP’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, İngiltere-Irak hattında görüşmeler yaptıktan sonra esrarengiz bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Yapılan araştırmada, Yazıcıoğlu’nun kazadan sağ kurtulduğuna dair istihbarat raporları ortaya çıktı, Yazıcıoğlu’nun helikopterinin sabotaja uğramasına rağmen olaydan sağ kurtulduğu ancak olay yerine ilk giden ve bugün FETÖ’cü oldukları ortaya çıkan isimler tarafından öldürüldükleri iddiası hep karanlıkta kaldı. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen öncesinde 20 Haziran 2016’da ‘Olayın cinayet olduğuna’ dair soruşturma da takipsizlik kararı verildi ve dosya ‘basit bir kaza’ olarak kapatılmak istendi. Ancak Yazıcıoğlu ailesi, dostları ve avukatları tarafından yürütülen hukuk mücadelesi, darbe girişiminden sonra ortaya çıkan belgeler, STAR Gazetesi’nin bu konudaki manşetlerinin ardından olayın kaza değil ‘cinayet’ olduğunu ve arkasında FETÖ ve teröristbaşı Fetullah Gülen’in bulunduğunu ortaya koydu.

BAŞ ŞÜPHELİ GÜLEN

Yazıcıoğlu’nun yanı sıra aynı helikopterde hayatını kaybeden İHA Kameramanı İsmail Güneş’in de aralarında bulunduğu 5 ismin ailelerinin itirazı üzerine, dosya hakkındaki takipsizlik kararı kaldırılarak yeni soruşturma açılması için Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından inceleme başlatıldı. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki inceleme halen sürerken, yine olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları tarafından yapılan suç duyurusu üzerine, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan yeni soruşturma dosyasında baş şüpheli olarak FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in adı yer aldı.

İLK O ‘ÇETE’ DEDİ

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, Hrant Dink cinayetine karışan isimlerin BBP binası önünde çekilmiş fotoğraflarına gönderme yaparak “Bizim tarla çoktan sürülmüş” diyen Muhsin Yazıcıoğlu’nun, bu sözleriyle gençlerin devlet içine sızan çetelerce kullanılmaya çalışıldığını anlattığını söyledi. Ekici, “Yazıcıoğlu, Türkiye üzerine oynanan oyunları bozmak için, farklı etnik grup ve dinlerin oluşturduğu azınlık temsilcileriyle zirve yapmaya da karar verdi. O sırada, o günlerde ‘Hizmet hareketi’ maskesi altında gizlenen FETÖ’ye ilişkin ‘Devlet içindeki çete’ ifadelerini kullanan ilk isim o oldu. Partisinin kapılarını da FETÖ’cülere kapattı” diye konuştu.

MUHSİN ÇOK TEHLİKELİ

Avukat Ekici, FETÖ’cülere suikast için bu sebepler yeterli olsa bile, örgütün Yazıcıoğlu’nun öldürülmesinde ‘araç olarak’ kullanıldığı görüşünü dile getirdi. Ekici, perde arkasında İngiliz Dış İstihbarat servisi MI6’dan ABD İstihbarat Servisi CIA’ye uzanan ‘üst akıl’ ve onların uzantısı kurumlara dikkati çekti. Ekici sözlerini şöyle sürdürdü: “Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünden önce İngiltere’ye giderek kritik görüşmeler yapmıştı. Hatta İngiliz Meclisi’nde de konuştu. Bu görüşmelerinde, bugün Irak ve Suriye’de yaşanan gelişmeleri önceden görmüşçesine Musul ve Kerkük’ün Türk yurdu olduğunu, Bağdat Anlaşması ve BM tarafından yapılan Brüksel sınır çizgisine göre bugün de bu bölgenin Türkiye’nin himayesinde olması gerektiğini gündeme getirdi. Bu konuda, sadece İngilizler ile değil o dönemki ABD Başkanı Bush’un danışmanlarıyla da görüşüyordu. Hatta o sırada İstanbul’da bir lokantada yemek yiyen ABD’li diplomatın yanındaki İngiliz mevkidaşına ‘Muhsin Yazıcıoğlu çok tehlikeli bir adam’ demiş, Yanlarındaki Balkan ülkelerinden bir diplomat ise ‘Yüzde 5 oy potansiyeli olan bir lider neden tehlikesi olsun’ dediğinde, ‘Oyu az ama halkta etkisi büyük’ yanıtı verdiğini biliyoruz.”

KOL UÇUŞU YAPTILAR

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ‘Üst aklın talimatıyla FETÖ tarafından öldürüldüğüne’ işaret eden Avukat Selami Ekici, 15 Temmuz darbe girişiminden bir kaç gün önce ‘takipsizlik kararı’ ile kapatılmak istenen soruşturma dosyasındaki delillere dikkat çekti. Ekici, “Muhsin Başkan’ın helikopteri, HH721 ve MJ524 kuyruk numaralı biri F-16 diğeri F-4 olan iki uçak tarafından düşürüldü. Bu iki uçak, daha çok operasyonlarda kullanılan bir yöntemle ‘kol uçuşu’ olarak tabir edilen üst üste uçuşla radar da tek uçuş izi bıraktı. Ulaşılan radar kayıtlarına göre, düştüğü yerdeki helikopterin geçişi ile uçakların geçiş anları arasında bir kaç dakika fark var. Muhsin Başkan’ın helikopterinin, bu uçakların yarattığı hava akımı ile düşürüldüğü kuvvetle muhtemel. Zaten, bulundukları sırada üzerlerinde tespit edilen ve helikopterde olmaması gereken ve naaşlarda bulunan karbonmonoksit de bunu teyit ediyor. Bu uçakların pilotlarını tespit ettik ancak hiç sorgulanmadıklarını biliyoruz. Biri, daha sonraki bir uçak kazasında hayatını kaybetti” diye konuştu.

İKİNCİ HELİKOPTER DEVREDE