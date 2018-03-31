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Mükerrem Kemertaş kimdir öldü mü Mükerrem Kemertaş nereli kaç yaşındaydı

Mükerrem Kemertaş kimdir öldü mü Mükerrem Kemertaş nereli kaç yaşındaydı sorusu gündemde araştırılan konular arasında. Gırtlak kanseri teşhisi konulan ve geçtiğimiz şubat ayında ameliyat olan Türk Halk Müziği sanatçısı Mükerrem Kemertaş, 80 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz şubat ayında ameliyat geçiren Mükerrem Kemertaş, sevenlerinden destek ve dua istemişti. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürdürülen Mükerrem Kemertaş, kansere yenik düştü. Geçtiğimiz şubat ayında ameliyat geçiren 80 yaşındaki sanatçı, sevenlerinden destek ve dua istemişti. 1985 yılında İzmir'e yerleşen Mükerrem Kemertaş için 2017 yılında vefa gecesi düzenlenmiş ve geceye çok sayıda ünlü isim katılmıştı. İşte Mükerrem Kemertaş ile ilgili merak edilenler..

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Mükerrem Kemertaş kimdir öldü mü Mükerrem Kemertaş nereli kaç yaşındaydı sorusu gündemde araştırılan konular arasında. Gırtlak kanseri teşhisi konulan ve geçtiğimiz şubat ayında ameliyat olan Türk Halk Müziği sanatçısı Mükerrem Kemertaş, 80 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz şubat ayında ameliyat geçiren Mükerrem Kemertaş, sevenlerinden destek ve dua istemişti. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürdürülen Mükerrem Kemertaş, kansere yenik düştü. Geçtiğimiz şubat ayında ameliyat geçiren 80 yaşındaki sanatçı, sevenlerinden destek ve dua istemişti. 1985 yılında İzmir'e yerleşen Mükerrem Kemertaş için 2017 yılında vefa gecesi düzenlenmiş ve geceye çok sayıda ünlü isim katılmıştı. İşte Mükerrem Kemertaş ile ilgili merak edilenler..



MÜKERREM KEMERTAŞ KİMDİR?

1938 yılında Erzurum'da doğdu. 1961 yılında Erzurum Halk Oyunları ve Halk Türküleri Derneği bünyesinde oluşturulan Doğudan Sesler Topluluğu'na katıldı.

Bu topluluğun TRT Erzurum Radyosu için düzenli aralıklarla hazırladığı programlarda 5 yıl boyunca yer aldı. 1966 yılında açılan sınavı kazanarak, Erzurum Radyosu'nda kadrolu sanatçı oldu.

1970 yılında TRT İstanbul Radyosuna tayin olan sanatçı, uzun yıllar çalışmalarını İstanbul'da sürdürdükten sonra 1985 yılında İzmir'e yerleşti ve TRT İzmir Radyosu'nda görevine devam etti.

2003 yılında TRT'den emekli olan Mükerrem Kemertaş, sanat hayatı boyunca sayısız türkü ve uzun havanın tanınıp sevilmesine emsalsiz sesi ile katkı sağladı.

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