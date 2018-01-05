Münir Özkul hastalığı KOAH ve DEMANS hastalığı nedir tedavisi var mı? Vatandaşlar bu soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Gündeme bomba gibi düşen Münir Özkul ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Ünlü Yeşilçam oyuncusu Münir Özkul hastalığı neydi? Münir Özkul KOAH hastalığı belirtileri nedir? Öksürük, Kan tükürme, Soluk darlığı, Kanın oksijen doymuşluğunda azalma, Kalp yetmezliğine bağlı, ayaklarda şişme bunlardan birkaçıdır. Peki Münir Özkul Demans hastalığı nedir tedavisi var mı? Demans (Bunama), bellek ve dil yetileri, soyut düşünme, yargılama gibi zihinsel işlevlerde görülen edinilmiş, süreğen bir yetersizlik durumudur. Demansın ileri dönemlerinde giyinip soyunma, yemek yeme gibi günlük aktivitelerini yerine getirmekte zorlanabilir. Demans hastalarında belli dönemlerde huzursuzluk, agresif davranışlar, inatçılık ve şüphe gibi davranışsal ve psikotik belirtiler de görülebilir. İşte sık sık araştırılan Münir Özkul hastalığı KOAH ve DEMANS hastalığı nedir tedavisi var mı? sorularının yanıtları sizlerle…

DEMANS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Demansın ileri dönemlerinde giyinip soyunma, yemek yeme gibi günlük aktivitelerini yerine getirmekte zorlanabilir. Demans hastalarında belli dönemlerde huzursuzluk, agresif davranışlar, inatçılık ve şüphe gibi davranışsal ve psikotik belirtiler de görülebilir. İleri evrelerde hasta yakınlarını tanıyamaz, konuşması azalır ve bozulur. Demansın son evresinde oral alımı bozulan hasta yatağa bağımlı hale gelir.

* Hafif kısa vadeli bellek değişiklikleri

* Doğru sözcükleri bulmakta zorluk çekme

* Ruh halindeki ani değişiklikler

* Apati: Kayıtsızlık, moralsizlik ve güvensizlik

* Normal günlük işleri tamamlama da zorluk çekme

* Karışıklık, kişilerin yüzlerini ve isimlerini hatırlamakta zorlanma

* Hikayeleri ve olayları takip etme zorluğu

* Başarısız bir yön duygusu, sık sık yolunu kaybetme

* Tekrarlayan davranışlar, aynı soruları tekrar sorma veya aynı şeyi tekrar anlatma

* Değişime uyumsuzluk, bir şeyi neden yaptığını unutma ve panik olma hali

DEMANS NEDENLERİ NELERDİR?

Unutkanlık gibi bilişsel kayıplar ileri yaşa bağlı da ortaya çıkabilmektedir. Yaşa bağlı bilişsel yıkım denilen bu durum, ileri yaşın beyinde neden olduğu sinir hücresi harabiyeti sonucu ortaya çıkan selim bir durumdur, bunama değildir. Hipotiroidizm gibi tiroid fonksiyon bozuklukları, kansızlık, vitamin B12 ve folik asit eksiklikleri ile bazı diğer tıbbi durumlar da yaşlılarda unutkanlığın nedenlerindendir. Sonuç olarak yaşlılarda görülen unutkanlık şikayetinin ciddiye alınması gerekir. Unutkanlığın altında yatan tibbi nedenlerin ortaya çıkarılması için hasta yakınları ile sıkı işbirliği gerekir. Titiz değerlendirmeler sonucu saptanan ‘unutkanlığın nedenine’ yönelik önlemler alınmalıdır.

DEMANS İLE ALZHEIMER AYNI ŞEY Mİ?

İkisinin arasındaki ilişki şu şekilde ifade edilebilir; her demans Alzheimer hastalığı değildir ama her Alzheimer hastalığı demanstır. Alzheimer hastalığı dışında demansa neden olan bir çok hastalık ve durum vardır.

DEMANS TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Bazı nedenlere bağlı olarak gelişen demansların tedavisi olabilir. Bunlar arasında hipotiroidi, hidrosefali, depresyon, vitamin eksiklikleri yer alır. Diğer demanslarda kesin tedavi olmayıp, amaç ilerlemenin yavaşlatılmasıdır.

KOAH NEDİR?

Koah hastalığınız öğrenmeden önce akciğer nedir onu öğrenelim. Akciğer; Göğüs boşluğunda yüreğin sağ ve solunda az çok piramit şeklinde olan solunum organlarıdır. Solunum'u gerçekleştirmemize yarayan organlarımızdır. Kısa adı koah olan kronik Obstruktif Akciğer Hastalığıysa; Bir akciğer hastalığıdır. Akciğerin tanımını yukarıda yapmıştık bizim için hayati öneme sahip olan akciğerlerimizin hastalanmasınınne kadar kötü bir şey olduğunun farkına varmışızdır herhalde. Koah aslında sadece Kronik Obstruktif Akciğer hastalığı anlamına gelmemektedir. Koah'ta K harfi; Kronik yani Sürekliolan, O harfi; Obstrüktif yani tıkanıklık oluşturan, a harfi; Akciğeri etkileyen, H harfiyse; Hastalık olduğunu tanımlamaktadır. Koah; Anfizem ve kronik bronşiti kapsayan, akciğerlere giren ve çıkan havayı nefes darlığına neden olacak derecede kısıtlayabilen, mutlaka ilerleyen, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Koah süreğen (kronik) bir hastalıktırkoah hastalığı

ANFİZEM NEDİR?

Kana oksijen taşınmasını sağlayan hava keseciklerinde harabiyete neden olan bir hastalıktır. Bunun sonucunda akciğerde elastikiyet kaybı ve nefes darlığı görülür.

KRONİK BRONŞİT NEDİR?

Kronik bronşit, en az iki yıl üst üste ve bu iki yılın en az üç ayında öksürük ve balgamla seyreden ilerleyici bir rahatsızlıktır.

KOAH HASTALIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

1- Mesleki zararlı gazlar, tanecikler(mikro parçacık) solunması.

2- Etkin biçimde sigara kullanımı.

3- Hava kirliliği.

KOAH HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

1- Öksürük

2- balgam çıkarma

3- Kan tükürme

4- Soluk darlığı

5- Kanın oksijen doymuşluğunda azalma

6- Kalp yetmezliğine bağlı, ayaklarda şişme

7- Göğüste tıkanma

8- Hırıltılı solunum

Koah hastalığının türleri nelerdir?

1- A tipi (Amfizem)

2- B tipi (bronşit)

3- C tipi (karışık)

KOAH HASTALIĞI ASTIMDAN NASIL AYRILIR?

İkisi de aynı kişide olabilir. Benzer belirtilere sahip solunum yolu hastalıklarıdır. Her ikisinde de akciğerlerde enflamasyon var. Ancak altta yatan enflamasyonun özellikleri her iki hastalıkta farklı. Tedaviye yanıtları da iki hastalığın da çok farklıdır.

KOAH HASTALIĞININ VÜCUDA NE GİBİ ETKİLERİ OLMAKTADIR?

1- Hava yolları daralır, yani akciğerlere daha az hava girer.

2- Hava yollarının duvaları kalınlaşır ve şişer.

3- Hava yollarının çevrelerindeki kaslar , kasılır.

4- Hava yollarının içinde sekresyon ( balgam) artması tıkanıklara neden olur.

5- Alveol içindeki hava tıkanıklıktan dolayı geri boşalamaz, göğüsümüzü sıkışık hissederiz.

Koah bulaşıcı bir hastalık mıdır?

Koah bulaşıcı bir hastalık değildir .

AKCİĞERLERİNİZDEKİ HASARIN HIZINI YAVAŞLATMAK İÇİN SİZ VE AİLENİZ NELER YAPABİLİRSİNİZ?

1- Sigarayı bırakın.

2- Kontrollerinizi aksatmayın.

3- Her muayenede ilaçlarınız hakkında konuşun.

4- Nefes alıp vermeniz kötüleştiğinde, hemen hastaneye veya doktorunuza gidin.

5- Evin havasını temiz tutun. Nefes alıp vermenizi zorlaştıran duman ve buharlardan uzak durun.

6- Vücudunuzu dinç tutun. Solunum egsersizlerini öğrenin.

7- Düzenli olarak yürüyüş ve egsersiz yapın.

8- Sağlıklı gıdalar yiyin. Sağlıklı bir kiloya gelin.

Koah hastalığının tedavisi nasıldır?

Koah tedavisinin iki ana amacı vardır. Birincisi hastalığın bulgularını düzeltmek ya da azaltmak, ikincisi ise hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaktır. Günümüzde Koah'ı ortadan kaldıracak, tamamen düzeltecek bir tedavi seçeneği yoktur. Ancak sigaradan uzak durmak bu hastalığı çok büyük ölçüde önler.

Bu hastalığın tedavi programında şunlar yer almaktadır:

1- Sigaranın bıraktırılması.

2- Çevresel ve mesleki sigaraya maruz kalmanın kontrolü.

3- Uzun süreli tedavi.

4- Ani başlayan atakların tedavisi.

Hastalığın derecesine göre tedavi, akciğerlere giden hava miktarını arttırmayı sağlayan bronkodilatatör gerektirebilir. Bunlar doktor kontrolünde düzenli olarak alınması gereken bakım ilaçları ve salbutamol, terbutalin v.b gibi bulguların ve krizlerin üstesinden gelmek için alınan rahatlatıcı ilaçlar olmak üzere iki çeşittir.

Ozon tedavisi gibi destekleyici tedavilerde uygulanabilmektedir.

Ayrıca balgam sulandırıcı ve antioksidan etkisi olan Asetilsistein adlı maddeninin Koah hastalarında yararlı olabileceği düşünülmektedir.

Destek tedavisi için doktorunuza danışarak bitkisel karışımlarda kullabilirsiniz.