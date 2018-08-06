Munzur Dağı'ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

Erzincan şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde yer alan 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

Sıcaklıkların artmasıyla serin yerler arayan vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi ile çevresinde serinliyor.

Kışın suyunun büyük bölümünün donması ile oluşan sarkıtlar dolayısıyla büyüleyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine yazın da farklı güzellik sunuyor.

Muhteşem doğanın özçekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

"Yazın ayrı kışın ayrı güzel"

Düğün öncesi en mutlu günlerini ölümsüzleştirmek için Girlevik Şelalesi'ne gelen damat Özkan Kaya ile gelin İrem Kaya, şelalenin eşsiz manzarasında düğün fotoğrafı çektirdi.

Damat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şelale tamamen doğal ve yeşilliği ile çok güzel ortam sunuyor. Bu nedenle düğün fotoğraflarımızı çektirmek için buraya geldik. İl merkezinde hava sıcaklığı 38 derece iken burası çok serin ve esintili. Bu sıcakta en güzel fotoğraf burada çekilir, hem de manzarası çok güzel. Yeni evlenecek çiftlerimize burayı tavsiye ediyoruz. Yazın ayrı kışın ayrı güzel." dedi.

Şelalede çekim yapan fotoğrafçı Hasan Köse de özellikle yaz aylarında yeni evlenecek çiftlerden çok sayıda talep aldıklarını söyledi.

Girlevik Şelalesi'nin, fotoğraf çekimi yapanlar için inanılmaz güzel olduğunu belirten Köse, "Şelale yeni evlenecek çiftlerin genellikle tercih ettiği bir yer. Bizim için de çok güzel. Şelalenin doğal güzelliği mutlaka görülmeli." şeklinde konuştu.

"Vazgeçilmez yerlerimizden biri"

Bölgeyi görmek için Antalya'dan gelen Bedri Başakın, yılda bir defa mutlaka Erzincan'a geldiklerini kaydederek, "Erzincan'a geldiğimizde burası mutlaka uğramadan gitmediğimiz, vazgeçilmez yerlerimizden biri. Doğallığını koruması ve serinliği nedeniyle ailece piknik yaptığımız yer. Bu güzelliği tahrip etmeden korumamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.