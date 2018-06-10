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Muradiye'de düzenlenen operasyonda 7 bin 500 kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Muradiye ilçesinde 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Soğuksu Mahallesi’nde devam eden önleyici hizmet devriye faaliyetinde şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı. Aramada, 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli ise gözaltına alındı.
 

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