Müşerref Teyzenin 3 gün önce gördüğü Erdoğan rüyası gerçek oldu
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Müşerref Teyzenin Cumhurbaşkanı Erdoğan için 21 yıldır ettiği dualar ve 3 gün önce gördüğü rüya gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 21 yıldır dua eden ve 3 gün öncesinde rüyasında gören yaşlı kadın en büyük arzusu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Manisa Mitinginde gerçek oldu.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Manisa mitingi öncesi yanına oturan Müşerref Teyze ilgi odağı oldu. Şehzadeler Belediyesi tarafından bakımı üstlenen yaşlı kadının 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için her gün dua ettiği ve 3 gün önce rüyasında gördüğü öğrenildi. Yaşlı kadın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e bildirmesinin ardından Cuma Namazı çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonla görüştüğü öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Müşerref Teyzeyi evinde ziyaret ederek miting alanına getirdi. Burada 21 yıldır kesintisiz dua ettiği ve 3 gün önce de rüyasında gördüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına oturarak sohbet etme imkanı bulan yaşlı kadının mutluluğu gözlerinden okundu.
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