Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Muş'ta 99 düzensiz göçmen yakalandı

Muş'ta, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 99 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen çalışmalarda 68 Afganistan, 18 Bangladeş ve 13 Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi.

Düzenlenen operasyonda göçmenler yakalanırken, organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yaşlı adama su sıçratıp öldüresiye dövdüler... O anlar güvenlik kamerasında

Yaşlı adama su sıçratıp öldüresiye dövdüler... O anlar güvenlik kamerasında

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA