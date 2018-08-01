Muş'ta 99 düzensiz göçmen yakalandı
Muş'ta, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 99 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen çalışmalarda 68 Afganistan, 18 Bangladeş ve 13 Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi.
Düzenlenen operasyonda göçmenler yakalanırken, organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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