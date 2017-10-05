Muş'ta geç gübrelenen binlerce kavun ve karpuz hayvanlara yem oldu

Türkiye'nin büyük ve en verimli topraklarından birine sahip Muş Ovası'na Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen çok sayıda aile, kiraladıkları yaklaşık 18 bin dekar alanda kavun ve karpuz ekimi yaparak il ekonomisine katkı sağlıyor. Bunlardan biri olan Diyarbakırlı Sinan Kaya da, Muş- Erzurum karayolu üzerindeki Dilimli Köyü'nde kiraladığı 120 dekar tarlaya kavun ve karpuz ekti. Kaya, geç gübreleme yaptığı için kavun ve karpuzlar büyüdükten sonra içten çürümeye başlayınca tarlayı olduğu gibi bırakarak memleketine döndü. Bunu bilen çevredeki köylerin sürü sahipleri veya çobanlar kavun, karpuzla dolu olan tarlaya hayvanlarını getirip otlatmaya başladı. Sinan Kaya, büyük umutlarla ektiği tarlasından yaklaşık 250 bin lira zarar ettiğini anlatırken köydeki çobanlarından Fesih Alçı, "Benimle birlikte birçok çoban büyükbaş hayvanları otlatırken zaman zaman kavun ve karpuz tarlasına getirip keyif yaptırıyor. Tarladan sadece büyükbaş hayvanlar değil, kümes hayvanları ve kuşlarda yararlanıyor" dedi.

Kavun ve karpuz tarlasında hayvanların otladığını görenler ise bu duruma şaşırıyor.