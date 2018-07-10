Mustafa Varank kimdir kaç yaşında Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank nereli

Mustafa Varank kimdir nereli Yeni kabinenin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kaç yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı. Buna göre Mustafa Varank, yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu. Varank, imam hatip lisesinde okumuş ardından lisans eğitimini ODTÜ'de tamamlamıştır. Mustafa Varank, İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra ODTÜ Siyasi Bilimler Akademisi’nde lisans eğitimi aldı. Varank, ODTÜ’deki eğitiminin ardından yurtdışında eğitimini sürdürdü. Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı olarak görev yapıyordu. Mustafa Varank’ın ağabeyi İlhan Varank, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit oldu. Hain darbe girişiminde önce Vatan Caddesi’ne giden İlhan Varank, oradaki direnişin sonuç vermesi ve darbecilerin teslim olmasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına gitti. İlhan Varank burada halka ateş açan darbeciler tarafından vurularak şehit edildi. Varank, profesör unvanıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu. İşte Mustafa Varank ile ilgili merak edilenler...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki yemin töreninin ardından yeni kabinede yer alan bakanları da açıkladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapan Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevine getirildi.



MUSTAFA VARANK KİMDİR?



Mustafa Varank, 1976 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Yedikule İlkokulunda, orta öğrenimini ise İstanbul İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yılında mezun olan Varank, eğitimini sürdürmek üzere ABD'ye gitti. Varank, Tallahassee Community College'da Ağ Hizmetleri Teknolojisi alanında eğitim aldı ve aynı zamanda Florida State Üniversitesinde uzman ve araştırmacı olarak görev yaptı. Yüksek lisansını Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde tamamlayan Varank, eş zamanlı olarak bilgi teknolojileri ve inovasyon araştırmaları yapan Indiana University Pervasive Technology Institute'te araştırmacı ve sistem yöneticisi pozisyonunda görev yaptı.









Yurt dışındaki eğitim ve çalışma hayatını 2005 yılında bitirip Türkiye'ye dönen Varank, Başbakanlık'ta çalışmaya başladı ve 2011'de Başbakan Başdanışmanlığı görevine getirildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Varank, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle 2014'te Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi.



Varank, Erdoğan'a kurulan böcek kumpasının ortaya çıkartılmasında kilit rol oynadı. Özellikle 17-25 Aralık süreci ve sonrasında FETÖ/PDY mensuplarının en fazla hedef aldığı isim olarak dikkati çekti. 15 Temmuz kanlı darbe girişimine katılan Özel Kuvvetlerdeki darbeci kurmayların odasında ele geçirilen notta, Varank'ın ismi ve ev adresi yazılıydı. Aynı darbe girişiminde, Yıldız Teknik Üniversitesinde bölüm başkanı olarak görev yapan ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank, darbeci teröristler tarafından Şehzadebaşı'nda şehit edildi.



2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Büyükelçi unvanı verilen Varank, iyi derecede İngilizce biliyor.



Mustafa Varank evli ve iki çocuk babasıdır.