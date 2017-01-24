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Müşterilerine çay yerine süt servis ediyor

Muş'taki kahvehane sahiplerinden İbrahim Karakaya, müşterilerine çay yerine süt servis ediyor.

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Karakaya, yaptığı açıklamada, günde 60 ile 70 litre arası süt sattığını belirterek iş yerinin yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Kentteki tüm kahvehanelerde çay servis edildiğini anlatan Karakaya, "Gündüz çalışan vatandaşlar, akşam kahvehanelerde bir araya gelip hem sıcak süt içip hem de sohbet ediyor. Süt çok faydalı. Müşterilerim kahvehaneye gelip çay yerine süt içiyor." diye konuştu.  

 

 

 

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