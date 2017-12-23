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Mutfaktan bıçak alıp yatak odasındaki karısını öldürdü

Adana'da resmi nikahı olmayan çift arasında başlayan tartışma, cinayetle sonuçlandı.

  • DHA
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Adana'da 28 yaşındaki Gamze İlhan, tartıştığı resmi nikahsız eşi Soner Uçku tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
 
Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84028 Sokak'ta bulanan bir sitede meydana geldi.
 
Bir çocukları olan Soner Uçku ve  Gamze İlhan çifti, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Uçku, yatak odasındaki Gamze İlhan'ı çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra evden kaçtı.
 
Kanlar içinde yığılan kadın evde bulunan yakınları tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybettiği belirtilen genç kadın, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Gamze İlhan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
 
Olayın ardından kaçan Soner Uçku'yu yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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