Ünlü keman ustası Namık Taşpınarlı yoğun bakıma alındı
KKTC'de girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren müzik dünyasının önemli isimlerinden bir olan ünlü keman ustası Namık Taşpınarlı, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
- İHA
Türk müzik dünyasının önemli isimlerinden bir olan ünlü keman ustası Namık Taşpınarlı, Gülben Ergen'in konser programı kapsamında geldiği KKTC'de girdiği denize boğulma tehlikesi geçirdi.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde kaldırılan ünlü müzisyen yoğun bakım ünitesine tedavi altına alındı.
Sağlık personelleri, Namık Taşpınarlı'nın yoğun bakım servisinde tutulduğunu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.
Taşpınarlı'nın hastaneye kaldırıldığını öğrenen ünlü sanatçı Gülben Ergen, apar topar hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi.
Öte yandan, Gülben Ergen'nin bu akşam ki konserin iptal olmayacağı açıklandı.
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