Kısa dönem askerlik MYO son dakika çıkacak mı Bakanlık'tan kısa dönem askerlik açıklaması geldi

MYO Kısa dönem askerlik çıkacak mı Bakanlık son dakika kısa dönem askerlik açıklaması ne yönde oldu? Milyonlarca gencin merak ettiği MYO kısa dönem askerlik şu sıralar gündemden düşmüyor. Peki Kısa dönem askerlikten kimler faydalanabilecek? Meslek yüksekokulu mezunları için kısa dönem askerlik konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bu talebin gündemde olduğunu belirtti. MYO mezunları için kısa dönem askerliğin, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'la Sivas’ta yapılan bir toplantıda konuşulduğunu bildiren Özlü, Yılmaz'ın "Bu şekilde bir düzenleme yapalım." diye not aldığını ifade etti. Peki kısa dönem askerlik nedir? kısa dönem askerlik kaç ay? Üniversite okuyan herkesin aklında çoğu zaman netlik kazanmayan ve konuyla ilgili her kafadan bir sesin çıktığı kısa dönem askerlik meselesini konuşmak istiyoruz. Kısa dönem askerlik: Devletin, herhangi bir üniversitede dört yıllık bir lisans bölümünden (Açıköğretim Fakültelerinin dört yıllık bölümleri de dahil) mezun olanlara tanımış olduğu bir imtiyazdır. İşte gündem konusu olan MYO Kısa dönem askerlik çıkacak mı Bakanlık son dakika kısa dönem askerlik açıklaması haberimizde yerini alıyor.

KISA DÖNEM ASKERLİK GÜNDEMDE!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü milyonları ilgilendiren "Meslek Yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik" konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milat gazetesinden Sedar Arseven'e konuşan Özlü, MYO mezunlarına kısa dönem askerlik” taleplerinin gündemde olduğunu belirtti.

Arseven'in aktardığına göre, Özlü'nün kısa dönem askerlik konusundaki açıklamaları şu şekilde:

Bunu biz birkaç defa görüştük. Üniversite mezunlarından ziyade, aranan eleman dediğimiz, ara eleman-nitelikli personel ihtiyacımız var. Hastanelerin doktordan fazla hemşire ihtiyacı var. Bana bir iş adamı geldi, “Ben bir mühendise 4 bin, bir teknisyene 6 bin lira ödüyorum.” dedi. Almanya’da mesleki eğitime giden 7.8 milyon genç var. Türkiye’de ise 1.7 milyon. Bizim yetiştirdiğimiz elemanlarla, sanayide ihtiyaç duyulan kişiler örtüşmüyor. Sanayici kaynak uzmanı ya da CNC operatörü istiyor, biz düz lise mezunu yetiştiriyoruz... Dolayısıyla bunu örtüştürebilirsek işsizliğin azalmasına da ciddi katkı sağlayacağı kanaatindeyim.

MYO MEZUNLARINA KISA DÖNEM ASKERLİK SON DURUM

Bu konuşulan bir konu. Milli Eğitim Bakanımızla Sivas’ta yapılan bir toplantıda bu konu konuşuldu ve Sayın Bakanımız not aldı, “Bu şekilde bir düzenleme yapalım” diye. Bu konu gündemde…

Kısa dönem askerlik nedir?

Üniversite okuyan herkesin aklında çoğu zaman netlik kazanmayan ve konuyla ilgili her kafadan bir sesin çıktığı kısa dönem askerlik meselesini konuşmak istiyoruz. Kısa dönem askerlik: Devletin, herhangi bir üniversitede dört yıllık bir lisans bölümünden (Açıköğretim Fakültelerinin dört yıllık bölümleri de dahil) mezun olanlara tanımış olduğu bir imtiyazdır. Devletin burada amaçladığı şey: Dört yıllık fakülte mezunlarının eğitimleri sonrası toplumsal yarara yönelik yapmış oldukları işlerin devamlılığını bozmamaktır. Öğretmen, Mühendis, Yönetici, Avukat, Doktor vs. mesleklerini icra etmek adına dört yıllık bir lisans bölümü okuyanların sosyal hayatta yaratmış oldukları olumlu katkıların kesintiye uğramaması adına böyle bir çözüm yolu düşünülmüştür.

Kimler kısa dönem askerlik yapabilir?

Lisans mezunları, mezuniyet sonrası askerlik hizmetini yerine getirmek üzere, bağlı bulundukları askeri birliğe gittiklerinde kendilerine sunulan form da "Askerliğimi Astsubay olarak yapmak istiyorum" ibaresini işaretlemeden formu teslim ederler ise iki farklı durumla karşılaşır. Bunlardan birincisinde, Türk Silahlı Kuvvetleri kendi ihtiyaç duyduğu meslekleri yerine getiren asker adayları içerisinden bir kısmının askerliğini Astsubay olarak uzun dönem yapmasına karar verir. İkincisi ise, asker adaylarından kalanların askerliklerini Kısa Dönem yapmalarını uygun bulmaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kimlerin ve hangi meslek grubunda çalışanların Astsubay olarak uzun dönem askerlik yapacağına karar vermesi kendi dönemsel ihtiyacına ve kurumsal inisiyatife göre değişmektedir. Bilinen klişelerden olan, İktisadi ve İdari Bilimler okuyanları Astsubay olarak uzun döneme almazlar, Mühendislerin çoğunu Astsubay olarak alırlar şeklinde yer alan ifadelerin yüzde yüz doğru olduğu söylenemez. Türk Silahlı Kuvvetleri uzun dönem askerlik yapacak fakülte mezunları içerisinde karar verirken, mesleki bilgisini askerlik vazifesini yerine getirirken de devam ettirebilecek olanlara öncelik verdiği bilinen bir gerçektir. Bu meslek gruplarından bir kaçı: Doktor, Öğretmen, Mühendis şeklinde sıralanabilir. Ancak bu anlayışın kesin ve kati olduğu algısı doğru değildir. Geçtiğimiz bazı dönemlerde, İktisat mezunlarının da, Öğretmenler kadar uzun dönem askere alındığı bilinen bir gerçektir.

Kısa dönem askerlik kaç gün?

Kısa dönem askerlik normal şartlarda 6 ay olsa da bu süre zarfında izin kullanılmadığı takdirde daha az sürede askerlik görevi tamamlanıyor. Tabi kide askerliğiniz 6 aydan kısa sürebilir. Bunun için bazı şartlar vardır. Öncelikle her kısa dönem askerlik yapan kişilerin 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre her ay için 2 gün izin hakkı vardır. 6 aylık askerliği hesapladığımızda 12 gün izni hakkı oluyor. Bu izin hakkınızı kullanmayanlar 12 gün erken terhis oluyor. Yani askerlik görevi yaklaşık 5 ay 18 gün civarında oluyor. Bunun yanında bir de acemi birliğinden usta birliğine gidiş için yol izni veriliyor. Bu yol izni de askerlikten sayılır ve yol izni gidilecek yere göre değişiyor. Yol izninin 1 gün ise askerlik 1 gün; 2 gün ise askerlik 2 gün daha kısalıyor. Bunun yanında tezkere alınacak zamanda askerin memleketinin uzaklığına göre yol izni veriliyor. Yol izni 1-2 ya da 3 gün olabiliyor. Yol iznine göre askerlikten birkaç gün daha erken çıkılıyor.