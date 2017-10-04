Naim Süleymanoğlu sağlık durumu son dakika haberleri Naim Süleymanoğlu kimdir hastalığı nedir

Naim Süleymanoğlu sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Ünlü halterci Naim Süleymanoğlu'nun doktoru Adnan Bağrıaçık: Gönüllü donör aranıyor. Doktor Adnan Bağrıaçık, karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan 'Cep Herkülü' lakaplı rekortmen halterci Naim Süleymanoğlu'nun son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.Doktor Adnan Bağrıaçık, sosyal medya hesabından karaciğer yetmezliğe nedeniyle hastaneye kaldırılan Naim Süleymanoğlu'nun son durumu ile ilgili açıklama yaptı.Naim Süleymanoğlu kimdir kaç yaşında soruları ve Naim Süleymanoğlu öldü mü sorusunun cevabı ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Naim Süleymanoğlu hastalığı ne? Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle yoğun bakım ünitesinde uzun süredir tedavi altıda. İşte Naim Süleymanoğlu sağlık durumu ile ilgili son gelişme...



Bağrıaçık şu ifadeleri kullandı: "Türk ve Dünya Spor Tarihi'nin en önemli sporcularından olan Naim Süleymanoğlu, çoğunuzun bildiği gibi karaciğer yetmezliği ile boğuşuyor. Tıbbi olarak imkanların kullanmasıyla genel durumu şu an için iyi. Dün Sn. Cumhurbaşkanımızla telefonda konuştu ve ilgisi için teşekkür etti. Ancak acil organ nakli gerekiyor ve zaman daralıyor.



"Donör aranmaktadır"



Şu anda Ataşehir Memorial Hastanesi'nde ameliyatını da gerçekleştirecek olan Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat tarafından takip ve tedavisine devam edilmekte. 75 kilonun altında, A veya 0 kan grubuna sahip bulaşıcı ve ciddi hastalığı olmayan gönüllü donör (verici) aranmaktadır. Şartları uygun olanların incelemeler için Ataşehir Memorial Hastanesi organ nakil merkezine başvurmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla ve önemle duyurulur."





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Naim Süleymanoğlu ile telefonla görüştü



Cumhurbaşkanı Erdoğan, karaciğer yetmezliği tedavisi gören, olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Süleymanoğlu ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla konuşarak sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Süleymanoğlu'na şifa diledi.



Görüşmede, eski milli halterci Süleymanoğlu da sağlık durumuyla yakından ilgilenen Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.



Ataşehir Memorial Hastanesinde Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat gözetiminde tedavisi süren Süleymanoğlu'na karaciğer nakli planlanıyor.



Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle 25 Eylül'de kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.





Naim Süleymanoğlu Kimdir?



Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, haltere 1977'de başladı. 15 yaşında iken Brezilya'da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. Onaltı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni ünvanını aldı.



1983 yılında Viyana'da yapılan turnuvada, 56 kiloda dünya rekorlarını sırası ile koparmada 130.5, silkmede 165 ve toplamda da 295 kilo olarak kırdı. Daha sonra bu rekorlarını yine kendisi kırdı. 1986 yılında dünya şampiyonasında 60 kilo kategorisinden katıldı ve toplamdaki rekorunu 335 kiloya çıkararak dünya şampiyonu oldu. 1988 Seul Olimpiyatları'da ise yine 60 kilo kategorisinde muhteşem rekorlar kırdı. (Toplam: 342,5 kg) Naim Süleymanoğlu'nun Seul'daki muhteşem başarısı ile Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.



1984, 1985 ve 1986'da dünyada, yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angles Olimpiyatları'na, Bulgaristan'ın da Sovyetler Birliği'nin yanında boykota katılması nedeniyle katılamayan Süleymanoğlu, ülkesindeki baskılardan kurtulmak için, 1986 senesinde, Melbourne, Avustralya'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda bir süre ortadan kaybolan ve daha sonra 11 Aralık'ta ortaya çıktığında, Türk Büyükelçiliği'ne sığınarak, Türkiye'de yaşama, ve Türk Milli Takımı adına karşılaşmalara çıkma telebinde bulunan sporcu, talebinin kabul edilmesinin ardından, Naim Süleymanoğlu adını aldı.



1992 Barcelona Olimpiyatları'nda, rakiplerine karşı ezici üstünlük sağlayarak, yurda altın madalyayla dönen Naim Süleymanoğlu, yine o sene, Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi. 1993 Dünya Şampiyonasında, 3 altın madalya kazanmasının yanı sıra, 2 de dünya rekoru kıran halterci, 1994'te Bulgaristan'da yapılan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda da, sadece üç kaldırış yaparak, üç dünya rekoru kırdı.



Çin'de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu ve 3 altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu'nun Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi.







Başarıları



İlk dünya rekorunu kırdığında sadece 15 yaşındaydı.

1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada 'yılın haltercisi' seçildi.

1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.

8 Kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı.

Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, 'efsane' oldu.

Spor otoritelerine göre 'tüm zamanların en iyi haltercisi.

1988 yılında Time dergisine kapak oldu.

60 kg'de koparmada 200 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.

1988 yılında Seul olimpiyatlarında 9 dünya 6 Olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazanmıştır.

Türkiyeye Olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.

1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.