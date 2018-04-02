Nakliye aracındaki çocuklar boğulmaktan saniyelerle kurtarıldı

İki gece önce 21.45 sıralarında Bayraklı’da takibe aldıkları kapalı aracı akaryakıt istasyonu önünde durduran İzmir Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gördükleri manzaraya inanamadı.Yer: İzmir... Kamyon kapağı açılınca herkes şoke oldu

Aracın bagaj kapağını açan ekiplerin üzerine balık istifi yığılmış insanlar adeta döküldü.

Kasada onlarca kadın çocuk erkek üst üste istiflenmişti. Küçücük bölmedeki 71 mülteci, kapaklar açılır açılmaz polislerin boynuna atladı. Hepsi kan ter içinde ve nefessiz kalmıştı, dua ediyorlardı. Küçük çocuklar ve kadınlardan bazıları “Böyle olacağını bilmiyorduk. Sesinizi çıkarmayın dediler. Öleceğiz diye çok korktuk. Dua ediyorduk” diye ağlıyordu.

112 EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Ancak içlerinden biri 5 yaşındaki M. havasızlıktan boğulmak üzereydi. Küçük çocuğun baygınlık geçirdiğini gören polisler önce 112 ekiplerine haber verdi. Bir yandan da mültecilerin ‘Bizi öldürecektin’ diye saldırmak istediği aracın şoförü ve yanındaki şüpheliyi yakaladı. Olay yerine gelen 112 ekipleri önce M.’ye müdahalede bulundu. Annesinin kucağında bitkin haldeki çocuğa oksijen verildi. Emniyet yetkilileri birkaç dakika daha geç kalınsa küçük çocuğun hayatının riske gireceğini kaydetti. Araçtaki diğer mültecilerin de benzer durumu yaşama ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtti. Araçta 40 can yeleği, 5 şambrel ve bot şişirme pompaları ele geçirilirken mültecileri yasa dışı yollardan yurtdışına çıkarmaya çalışan Türk vatandaşları K.K. (46) ve F.E. (27) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(Hürriyet)