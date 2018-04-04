Nasim Aghdam kimdir kaç yaşında Nasim Aghdam YouTub'e neden saldırı düzenledi

Nasim Aghdam kimdir kaç yaşında YouTub'e düzenlenen saldırı üzerine araştırılan isim hakkında merak edilenleri bu haberimizde derledik. Dünya sosyal medya platformu YouTube’a düzenlenen saldırıyı konuşuyor. YouTube'a saldıran kişinin kim olduğu ortaya çıktı! Amerika’da gerçekleşen saldırıda 3 kişiyi yaralayan ve daha sonra intihar ettiği belirlenen saldırganın Güney California’da yaşayan Nasim Aghdam olduğu iddia edildi. YouTube’un ofisinde silahlı saldırı düzenleyen Nasim Aghdam’ın geçmişimde enteresan bilgiler yer alıyor. Küresel görüntü paylaşım ağı YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybeden ve şüpheli kişi olduğu bildirilen kadının kimliği belirlendi. Amerikan basınında 'şüpheli' olarak ismi açıklanan Nasim Aghdam, 39 yaşında, İran asıllı bir Amerikalı. Aghdam'ın ocak ayında kendi YouTube kanalında yayımladığı görüntüsünde, YouTube'un kendisine "ayrımcılık" uygulayarak videolarını filtrelediğini ve kendi Farsça kanalı "Nasime Sabz"ı hedef aldığını öne sürdüğü belirtildi. Aghdam'ın Tarkan hakkında video çektiği ve Tarkan hayranı olduğu ortaya çıktı. Aghdam'ın ailesiyle görüşen Mercury News gazetesinde yer alan habere göre, Aghdam'ın babası, kızının Youtube'a videoları filtrelendiği için bir süredir kızgın olduğunu söyledi. İşte Nasim Aghdam hakkında merak edilenler.



ABD basınında yer alan haberlerde, kampustaki bazı çalışanların silah sesi duyduktan sonra ana merkez binalarını terk ettiği, bazı çalışanların ise ofislerine barikat kurarak dışarıya çıkmadığı ifade edildi. Bölgeden ABD televizyonlarına yansıyan görüntülere göre, binalardan çıkan yüzlerce çalışan, üstleri polis memurları tarafından arandıktan sonra güvenli bir bölgeye götürüldü.



YouTube'un sahibi olan Google'dan yapılan açıklamada, şirketlerin yetkililerle koordine halinde olduğu ve yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.







Amerikan basınında ismi “şüpheli” olarak açıklanan Nasim Aghdam, 39 yaşında. İran asıllı bir Amerikalı olan Nasim Aghdam’ın YouTube üzerinde veganlık, hayvan hakları, spor ve Pers kültürüyle ilgili videoları yer alıyor. Nasim Aghdam'ın ocak ayında kendi kanalında yayımladığı görüntüsünde, YouTube'un kendisine "ayrımcılık" uygulayarak videolarını filtrelediğini ve kendi Farsça kanalı "Nasime Sabz"ı hedef aldığını öne sürdüğü belirtildi. Aghdam'ın Tarkan hakkında video çektiği ve Tarkan hayranı olduğu ortaya çıktı.

