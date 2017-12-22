Nauru Palau Mikronezya nerede? Nauru Palau Mikronezya hangi kıtada yer alıyor?

ABD’nin ‘Kudüs’ kararına karşı Türkiye ve Yemen öncülüğünde hazırlanan tasarı, BM Genel Kurulu’nda 128 lehte oyla kabul edildi. ABD ve İsrail'in başını çektiği 9 ülke ret oyu verdi. 35 ülke ise çekimser kaldı. ABD ve İsrail'in yanı sıra Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau tasarıya karşı oy kullandı.

Avustralya, Antigua-Barbuda, Arjantin, Bahama Adaları, Benin, Butan, Bosna Hersek, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Dominikler, Ekvator Ginesi, Fiji, Haiti, Jamaika, Letonya, Lesoto, Kamerun, Kolombiya, Kiribati, Malavi, Macaristan, Meksika, Panama, Paraguay, Filipinler, Polonya, Romanya, Ruanda, Solomon Adaları, Güney Sudan, Trinidad Tobago, Tuvalu, Uganda ve Vanuatu ise oylamada çekimser kalmıştı.



Mikronezya Federal Devletleri, Palau, Nauru ve Marshall Adaları gibi ülkelerin “hayır” oyu vermeleri gözleri bu ülkelere çevirdi, google'de aramalar arttı.



4 ada ülkesi, Okyanusya kıtasındaki 4 bölgeden biri olan Mikronezya’da yer alıyor. 3 Kasım 1986’de bağımsızlığını ilan eden Mikronezya Federal Devletleri, 4 federe eyalet ile 607 adadan oluşan bölgenin en büyük ülkesi konumunda. İngilizce’nin de dahil olduğu 7 resmi dili bulunan ülkenin 108 bin nüfusu bulunuyor. Resmi para birimi ise ABD doları.









PALAU



1994 yılında ABD himayesinden çıkan Palau yaklaşık 350 adadan oluşuyor. ABD ile “Serbest Birlik Sözleşmesi”yle bağlı Başkanlık Sistemi ile yönetilen ülkenin 21 bin 347 nüfusu bulunuyor.





MARSHALL ADALARI



Marshall Adaları 21 Ekim 1986’da bağımsızlığını ilan eden bir diğer adalar topluluğu. İngilizce, Marshallca ve Japonca olmak üzere üç resmi dili bulunan ülkenin nüfusu ise 62 bin civarında. 1946 ve 1958 yılları arasında ABD tarafından çeşitli nükleer bomba denemeleri yapıldığı ülke olarak tanınıyor. 2008 verilerine göre yıllık geliri 133.5 milyon dolar olan ülkede kişi başına düşen gelir ise 2,500 dolar.



21 KİLOMETRELİK ÜLKE: NAURU



Nauru ada ülkesinin nerede olduğu da çok merak edildi. Nauru, 21 km2’lik yüzölçümü ile dünyanın en küçük ada ülkesi. Nüfus yapısı şöyle: Naurulu 58%, diğer Pasifik Adalılar 26%, Çinli 8%, Avrupalı 8%



Nauru, resmî adıyla Nauru Cumhuriyeti ve eskiden Pleasant Adası olarak bilinen , Güney Pasifik’te bulunan bir Mikronezya ada ülkesi. En yakın komşusu 300 kilometre (186 mi) doğusunda yer alan Kiribati’nin Banaba Adası’dır. Son nüfus sayımına göre 9.591 kişiyle ile Vatikan’dan sonra en az nüfusa sahip olan ülkedir.







Nauru ilk olarak en az 3000 yıl önce Mikronezya ve Polinezyalılar tarafından yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Geçmişte Nauru üzerinde 12 kabile vardı ve günümüzde resmî bayraklarındaki 12 köşeli yıldız bu kabileleri temsil etmektedir.



Nauru ekonomisi, 1980’li yılların başlarında yükselmiştir. Nauru’da deniz kuşlarının dışkılarından oluşan guano rezervleri mevcuttur ve bu rezervler fosfat ve potasyum açısından zengindir. Nauru ekonomisi bu guano rezervlerine bağlıdır. Önemli ihtiyaçlar ithal edilmektedir. Küçük ölçekli madencilik hala Nauru Fosfat Şirketi olarak bilinen RONPhos tarafından yapılmaktadır.







Nauru’nun başkenti Yaren, en büyük şehri Boe’dir.



Dışişleri'nde yar alan bilgilere göre Nauru'da ekilebilir arazi yetersiz olup su dahil neredeyse bütün ihtiyaç maddeleri ithal edilmektedir. Tarımsal faaliyetler küçük çaptaki tropikal meyve ve sebze üretimiyle sınırlıdır. Enerji gereksinimi de ithal petrolle karşılanmaktadır. Kaynakların sınırlı olması nedeniyle istihdam yetersizdir. İşsizlik oranı yüzde 90 seviyesinde seyretmektedir. Nauru ekonomisinin belkemiği ve tek ihraç maddesi 1945’ten beri fosfattır. Toprakların yaklaşık yüzde 80 fosfat yatağıdır. 2014-2015 bütçesinin yaklaşık yüzde 10’unu fosfattan alınan gelir oluşturmaktadır. Nauru’nun bir diğer gelir kaynağı Çin, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve ABD’ye verdiği balıkçılık lisanslarıdır.



MARSHALL ADALARI: GELİRİN YÜZDE 80'İ ABD'DEN



Marshall Adaları 21 Ekim 1986’da bağımsızlığını ilan eden bir diğer adalar topluluğu.



Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre Pasifik Okyanusu’nun ortasında 24 mercan atol adasında yaklaşık 70.000 nüfusa sahip Marşal Adaları’nın ekonomisinin belkemiğini ABD’den sağlanan yardımlar (gelirlerin yaklaşık %80’ini) oluşturmaktadır. ABD ile imzalanan Bağımsız Birlik Anlaşması (COFA) uyarınca, ABD, 2023 yılına kadar bu ülkeye her yıl 70 milyon ABD Doları yardımda bulunmaktadır. Diğer fonlarla birlikte bu rakam 100 milyon ABD Doları’nı bulabilmektedir.





Ayrıca, ABD’nin, Kwajalein Adası’nda bulundurduğu “Ronald Reagan Balistik Füze Deneme Sahası” yerel ekonomi açısından önemli bir gelir kaynağı olmayı sürdürmektedir.



Kısıtlı tarımın yanısıra, el işleri ve balıkçılık temel geçim kaynaklarıdır.