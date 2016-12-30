NBA’da gördüklerini hurda ve atık malzeme ile yaptılar

Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Amerika’nın dünyaca ünlü basketbol ligi olan NBA’de gördükleri sut atma makinesinin benzerini hurda ve atık malzeme kullanarak yaptı. Piyasa değerinin yaklaşık 40 bin dolar olduğu belirtilen aleti NBA antrenmanlarında gören öğrenciler, aletin benzerini hurda malzeme kullanarak üretti. Yapımı tamamlanan alet ilk olarak okulun spor salonunda kullanılmaya başlandı. Aleti bedensel engelli basketbolcular için ürettiklerini belirten okul yetkilileri, kendi ürettikleri aletin piyasadakilerden daha kullanışlı olduğunu iddia etti. Piyasadaki aletin potadan geçen topu sahaya geri gönderdiğini söyleyen okul yetkilileri, kendi ürettikleri aletin ise topu oyuncunun ayağına kadar getirdiğini belirtti. Portatif olan ve 180 derece dönebilen alet sayesinde sahanın her açısından şut atmanın mümkün olduğunu belirten okul yetkilileri, aleti tamamen hurda ve atık malzemeden ürettiklerini belirtti.

Küçük: "Türkiye'de bir ilki başardık"

Türkiye’de bir ilki başardıklarını söyleyen Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Küçük, “Yurt dışındaki basketbol takımlarının antrenmanlarında kullandığı elektrikli ve maliyeti çok yüksek bir makineden ilham aldık. Türkiye’de ilk defa bunu biz öğrencilerimizle beraber tasarladık. Atık malzemelerden oluşan bir basketbol şut makinesi yaptık. Öncelikli olarak bedensel engelli basketbol takımlarında kullanılmak üzere, topun direkt sporcunun önüne gelmesini, belirli bir sürede daha fazla şut atmalarını, topun peşinden koşarak zaman kaybetmemeleri için düşündük. Öğrencilerimizle beraber çok araştırdık. Öğrencilerimizin bunda çok büyük katkısı oldu” dedi.

Okulun basketbol takımında mücadele eden öğrencilerden Ramazan Kasap ise, “Kısa sürede daha çok şut atıyoruz. Şut stilimizi düzeltme adına güzel bir makine. Top bizim ayağımıza geliyor. Biz sadece durduğumuz yerde topu potaya gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ramazan Öner: "Çok büyük emeklerle bu şut atma makinesini yaptılar"

Okulların sadece akademik başarılar için olmadığını dile getiren Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Öner, ”Okullar sadece akademik başarılar için değil aynı zamanda gençlerimizi, öğrencilerimizi sosyal hayata bedensel olarak hazırlamak amaçlı da olmalıdır. Okullarda sosyal alanları çoğaltmalıyız. Bu anlamda okullarda beden eğitimi zümrelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bizim çok başarılı bir beden eğitimi zümremiz var. Burada emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Çok büyük emeklerle bu şut atma makinesini yaptılar. Kendi ders zamanlarının dışında, gecelerini gündüzlerine katarak yaptılar. Emeklerine sağlık. Bunun hem Şanlıurfa’da hem de Türkiye’de basketbolun gelişimine de katkı sunacağına inanıyorum. Özellikle bedensel engelli kardeşlerimizin sporla daha çok haşir neşir olmasını, sporla kaynaşmalarını arttıracağına inanıyorum, ifadelerine yer verdi.

Tamamı hurda ve atık malzemeden yapılan şut atma makinesinin üretilmesinde okulun bir çok bölümünde okuyan öğrencilerin görev aldığı belirtildi.