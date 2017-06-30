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Tarsus Hayvan Parkı'nda 5 yavru alageyik daha dünyaya geldi

Toroslar'da yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi bulunan alageyiklerin çoğalması ve gelecek nesillere aktarılması için yapılan çalışmalar kapsamında 5 yavru daha dünyaya geldi.

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Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kızılçam ormanlarında yaşayan, kaçak avlanmalar ve yerleşim yerlerinin artışıyla nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan alageyiklerin, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı'ndaki koruma altında üremeleri sağlanıyor.

12'YE YÜKSELDİ

Bu kapsamda parkta yeni doğan 5 yavruyla alageyiklerin sayısı 12'ye yükseldi. Bazı ziyaretçiler alageyiklerin dünyaya gelme anını canlı olarak izleme şansı yakalayarak, bu özel dakikaları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Tarsus Hayvan Parkı Veteriner Hekimi Fırat Kabayel, yaptığı açıklamada, alageyiklerin neslini koruma altına almak ve sayılarını artırmak için hassas bir çalışma yaptıklarını belirtti.  Kabayel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın da konuyla özel olarak ilgilendiğini ve her türlü desteği verdiğini kaydetti. 

 

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