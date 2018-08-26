Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan hayvanlar klonlanacak

15 büyük memeli yaban hayvanından toplanan DNA örneklerinin genetik araştırma projelerine yol göstereceği ve bu hayvanların yok olma tehlikesinde klonlanabileceği belirtildi.

Ankara Üniversitesi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında 'Yaban Hayvanları Gen Bankası' kurulması konusunda bir protokol imzalandı. Protokolü Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş imzaladı.

Protokol ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen 'Ulusal Biyoçeşitliliğin ve Gen Kaynaklarının Korunması Hedefleri Doğrultusunda Büyük Memeli Türlerinin Araştırılması, Korunması ve Yönetimi' projesi çerçevesinde 15 büyük memeli yaban hayvanından toplanan örnekler saklanacak. İkişer adet oluşturulan DNA ve hücre bankasının herhangi bir nedenle tehlikeye düşmemesi için birer örneği Ankara Üniversitesi bünyesinde uygun ortamda muhafaza edilecek. Ayrıca yeni gelecek örnekler ile bankaların devamı ve zenginleştirilmesi sağlanacak.

YOK OLAN HAYVANLAR KLONLANABİLECEK

DNA ve hücre bankalarının kurulması ile mevcut biyoçeşitlilik varlığı tespit edebilecek çalışmaların yanı sıra yaban hayvanlarını klonlama yöntemi ile çoğaltma, hastalık dirençliliği genleri tespiti, evcil hayvanlara gen transferi gibi biyoteknolojik araştırmaları içeren çalışmalar da yapılabilecek. Korunan türler tabiatta yok olsa bile gelişen bilimsel imkanlar ile yeniden tabiata kazandırılması mümkün olabilecek.

VAŞAKTAN DNA ÖRNEĞİ ALINACAK

DNA örneği alınacak hayvanlar arasında; başta nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ile birlikte ayı, kurt, geyik, domuz, karaca, ceylan, kızıl geyik, alageyik, yaban koyunu, yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, çizgili sırtlan, karakulak, bozayı, tilki, çakal, sincap ve saz kedisi gibi hayvanlar yer alıyor.