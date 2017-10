Nesrin Baytok kimdir nereli kaç yaşında Nesrin Baytok'ın eşi Can Baytok kimdir

Nesrin Baytok kimdir sorusu yine gündemde aranan konular arasında yer alıyor. 79 yaşında olan Deniz Baykal CHP koltuğundan Nesrin Baytok olayı yüzünden uzaklaşmıştı. Peki Nesrin Baytok olayı ne eşi kimdir? Deniz Baykal'ı yakan seks görüntüleri sonrasında neler yaşanmıştı? Peki kimdir Nesrin Baytok ve o görüntüler sonrasında neler yaşamış neler söylemişti? 79 yaşındaki Deniz Baykal ile 57 yaşındaki Nesrin Baytok CHP'den tanışıyorlar. Nesrin Baytok o dönem Deniz Baykal'ın özel kalem müdürüydü. Baykal'ın sonrasında milletvekili yaptığı Nesrin Baytok , Can Baytok ile evliydi.



Yaşananlar ve iddialar aileye nasıl yansıyor?



Baykal'ın istifasından büyük üzüntü duyduğunu vurgulayan Baytok, 'En büyük sınavı eşim Can veriyor. Ailemiz, eşimin ailesi, hep beraber kenetlendik' dedi. Kaset için yorumu 'Çok çok iğrenç bir komplo' oldu. Eşim Can bu süreçte en büyük sınavı veren kişi oldu. Tam bir dayanışma, müthiş bir sevgi bağı ile birbirimize bağlıyız. Kızım Hazal da öyle... Aile olarak kenetlenmiş durumdayız. Kız kardeşim, benim annem, Can'ın annesi yani diğer annem hep beraber destek verdi.







Eşiniz Can Baytok'un ticari hayatında sıkıntılar yaşadığı belirtiliyor.



Doğrudur Can iş bakımından sıkıntılar yaşıyor. Hatta bir akrabamız kendisine şunu demiş: 'Nesrin CHP'de çalışmaya başladığında sen genel müdürdün. Zamanla Nesrin işinde yükseldikçe senin de iş hayatında sıkıntıların büyüdü.' Gerçekten de 90'lı yılların başında Can özel bir şirkette genel müdürlük yapıyordu ve işleri de iyiydi.







NESRİN BAYTOK KİMDİR?



Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nü 1984 yılında bitiren Nesrin Baytok, 1989 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi 'nden Deniz Baykal'ın Özel Kalem Müdürü olan Nesrin Baytok'un eşi Can Baytok hakkında 2005 yılında CHP'li belediyelerden haksız ihale aldığı iddiası ortaya atılmıştı. İddiayı gündeme getiren de Mustafa Sarıgül'dü.



Nesrin Baytok Deniz Baykal görüntülerine ne demişti: Deniz Baykal skandal görüntüler sonrasında istifa ederken Nesrin Baytok kasetteki kadının kendisi olduğu yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Nesrin Baytok en büyük sınavı eşi Can Baytok'un verdiğini söylemişti.