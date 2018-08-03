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Niğde'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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 İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde şüphe üzerine durduğu araçta, yasa dışı yollarla ülkeye giren 28 Afganistan, Pakistan ve Suriyeli uyruklu bulunduğu belirledi. Niğde İl Göç İdaresine teslim edilen düzensiz göçmenler arasındaki bir Suriyeli, geçici kimlik verilerek serbest bırakıldı. Diğerleri ise sınır dışı edilmek üzere Kırıkkale İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Gözaltına alınan araç sürücü S.I. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

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