Niğde'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
- AA/İHA
Mikail Dönmez (39) idaresindeki 01 P 2310 plakalı hafif ticari araç, Niğde-Bor yolu Ahmet Kuddusi Mahallesi MODAŞ kavşağında, Rabia Kestek'in (20) kullandığı 38 HP 266 plakalı otomobille çarpıştı.
Hafif ticari aracın sürücüsü, Necla (35), Nisanur (8), Ramazan (13) ve Muhammed Dönmez (2) ile otomobildeki Melek Çalhan (33) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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