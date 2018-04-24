Niğde'de kadın çarşafı giymiş halde pompalı tüfekle yakalandı
Niğde'de hakkında yakalama kararı bulunan Yahya Ş.(32), kadın çarşafı giymiş halde pompalı tüfekle yolda giderken yakalandı.
- DHA
Kent merkezinde Amas Yolu Niğde Evleri civarında kadın çarşafı giyen şüpheli bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Çevrede araştırma yapan polis, kadın çarşaflı bir kişiyi durdurdu. Sorulara cevap vermek istemeyen ve gitmeye çalışan kara çarşaflının nafaka ödemediği için hakkında yakalama kararı bulunan Yahya Ş. olduğu ortaya çıktı. Polis, şüphelinin kara çarşafını çıkarınca üzerinde pompalı tüfek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli Yahya Ş., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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