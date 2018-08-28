Niğde’de uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri “Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına” yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 3 fişek, 2 küçük poşette toplam 5,60 gram Eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.Y. ve U.S. sevk edildikleri mahkeme tarafından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan’ tutuklanarak kapalı cezaevine gönderildi.