Niğde’de uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı
Niğde’de sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
- İHA
Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri “Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına” yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 3 fişek, 2 küçük poşette toplam 5,60 gram Eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.Y. ve U.S. sevk edildikleri mahkeme tarafından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan’ tutuklanarak kapalı cezaevine gönderildi.
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